[대구판/게시판]대구 外

〈알림〉 대구 □파워풀 K-트로트 페스티벌=25일 오후 6시 코오롱야외음악당. 영탁, 박서진, 은가은, 설운도, 박군, 오유진, 박구윤 등 국내 정상급 트로트 가수 출연.
□시립무용단 어린이날 특집 무용극―탈출=5월 5일 오전 11시, 오후 3시 문화예술회관 팔공홀.
□대구교육청 공공도서관 축제―책이랑 놀자, 꿈이랑 뛰자=5월 5일 오전 10시∼오후 5시 2.28기념 학생도서관. 책놀이, 필사, 북크닉, 에어바운스, 공연, 전통놀이 등.
경산 □김재완 작가의 한국사 특강―조선왕릉의 숨겨진 비밀=25일 오후 2시 시립도서관.
구미 □관외 대학교 통학생 교통비 지원=1차 5∼6월 신청 7월 지급, 2차 11∼12월 신청 12월 지급. 신청일 기준 구미시에 6개월 이상 거주하며 철도(기차·대경선) 또는 고속·시외버스를 이용해 관외 대학으로 통학하는 대학(원)생. 1인당 연 최대 20만 원(반기별 10만 원 정액, 카드형 구미사랑 상품권으로 충전) 지원. 청년e끌림 홈페이지 신청. 구미시 인구청년과
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