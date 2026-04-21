노동부, 화물연대 사태 ‘선 긋기’…“노란봉투법 문제 아니다”

“노란봉투법 범위 밖…개인사업자 대화 창구 부재가 원인”
김영훈 장관, 사고 현장 찾아 조문 “노사 대화 방법 찾겠다”
고용노동부가 화물연대 집회 과정에서 발생한 사상자 사고와 관련해 ‘노란봉투법’(개정 노동조합법)에 따른 원·하청 교섭 문제와는 별개 사안이라는 입장을 밝혔다.
22일 노동부는 전날(21일) 설명자료를 통해 “이번 사안은 원·하청 교섭을 다루는 개정 노동조합법 제2조의 적용 범위를 넘어선 상황”이라며 “사상자 발생에 대해 매우 깊은 유감을 표명한다”고 밝혔다.
노동부 “화물연대 사안, 노란봉투법 적용 범위 밖”…취약계층 대화 창구 마련 강조
노동부는 “이번 사안은 실질적·구체적 지배력에 기반한 개정 노동조합법 제2조에 따른 원·하청 교섭문제를 넘어선 상황으로, 소상공인, 개인사업자 등 상대적으로 취약한 지위에 있는 분들이 단결하여 대화를 요구할 수 있는 구조가 마련되지 못한 것이 근본 원인”이라면서 “이로 인해 갈등이 대화를 통해 원만히 해결되지 못하고 악화된 점을 안타깝게 생각한다”고 말했다.
노동부는 “관계 부처와 함께 취약한 지위에 있는 소상공인, 자영업자들도 스스로의 권익 보장을 위해 이해관계자들과 대화·소통할 수 있는 방법을 찾아나가겠다”고 강조했다.
김영훈 노동부 장관도 전날 현장을 찾아 노사 간 대화를 촉진하겠다는 입장을 밝혔다. 김 장관은 화물연대 관계자들을 만나 요구안과 투쟁 경과를 청취하고 향후 대응 방안을 논의했으며 사고로 숨진 조합원의 유가족과 동료들에게 위로의 뜻을 전했다.
김 장관은 “회사 측 입장도 함께 들어야 하는 만큼 관계 부처와 협의하겠다”며 “당사자들이 빠르게 대화 테이블에 앉을 수 있도록 방안을 고민하겠다”고 말했다.