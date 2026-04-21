제주 ‘5·16로’ 명칭 변경, 도민에 묻는다

찬반-기타 의견 등 온라인 접수
제주도가 5·16군사정변을 기념해 개설된 ‘5·16로’의 명칭 적정성 여부를 묻는 여론조사를 실시한다. 제주특별자치도는 21일부터 30일까지 5·16로 도로명 변경 검토를 위한 도민 설문조사를 실시한다고 20일 밝혔다.
5·16로는 원래 제주시 관덕정에서 현 서귀포시청까지 이어지는 총 43km 구간을 말한다. 1932년 일본이 전쟁 수행과 물자 수탈을 위해 한라산 동쪽 7부 능선(750m)을 넘어 제주시와 서귀포시를 잇는 임도를 개설한 것이 시초였다. 그러나 광복 이후 제주도 4·3사건으로 한라산 입산이 금지되면서 한동안 방치됐다.
이후 5·16군사정변 직후인 1962년 박정희 정권이 건설 장비와 국토건설단 인력을 대거 투입해 제주도 횡단 포장도로 공사를 시작했고, 1969년 도로 폭 15m, 왕복 2차로 규모로 완성했다. 도로 개설로 제주시∼서귀포시 이동 시간이 5시간에서 1시간 30분으로 단축돼 제주의 1차 산업은 물론이고 관광산업 발전에도 크게 기여했다. 하지만 건설 과정에서 불량배, 노숙인, 병역기피자 등이 강제로 투입돼 많은 사상자가 발생한 아픈 역사도 있다.
제주도는 5·16로 도로명을 둘러싼 부정적 인식과 변경 요구가 이어지자 도민 의견 공론화에 나섰다. 김영삼 정부 출범 후 5·16이 쿠데타로 규정되면서 1990년대부터 제주도의회 일부 의원, 학계, 언론, 시민사회에서 도로명을 바꾸자는 목소리가 꾸준히 나왔다.
설문은 스마트폰 큐알(QR)코드로 접속해서 참여할 수 있으며, 5·16로 도로명에 대한 인식과 변경 찬반, 기타 의견을 자유롭게 제출할 수 있다. 제주도는 이번 도민 설문에 이어 다음 달에는 5·16로 주소 사용자를 대상으로 3주간 별도 의견 수렴을 진행한 뒤 향후 추진 방향을 결정할 방침이다. 제주도 관계자는 “도민과 주소 사용자의 의견을 충분히 수렴한 뒤 5·16로 도로명 변경 여부를 결정하겠다”고 말했다.
송은범 기자 seb1119@donga.com
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