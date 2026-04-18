돌아온 늑구, 소고기-닭고기 특식으로 회복 중…갈아서 먹여

대전 오월드를 탈출해 10일 만에 동물원에 돌아온 ‘늑구’는 복귀 첫날 특식을 먹으며 회복 중이다.
18일 대전시 등에 따르면 전날 포획된 늑구는 오월드 내 동물병원에서 치료를 받고 있다.
평소 오월드에서는 늑대의 먹이로 닭고기를 공급하지만, 장기간 음식 섭취를 제대로 하지 못한 늑구에게는 소고기와 닭고기를 함께 제공했다. 다만 원활한 소화를 위해 평소보다 양을 줄이고 갈아서 주고 있다.
아울러 야생 활동 중 진드기나 바이러스 등이 침투했을 가능성을 대비해 약을 함께 섞어 제공하고 있다.
오월드 측은 늑구의 회복 속도에 따라 소간 등 영양이 풍부한 먹이도 줄 예정이라고 전했다.
늑구는 가족들과의 재회는 아직 이뤄지지 않았다. 외부 바이러스 등에 감염됐을 가능성을 고려해서다. 바이러스 등의 잠복기를 고려해 최소 일주일에서 열흘 동안은 격리 상태를 유지할 계획이다.
앞서 늑구는 8일 오월드 동물원 내 늑대 사파리에서 탈출한 뒤 열흘 만인 17일 오전 12시 44분경 동물원에서 약 1㎞ 떨어진 장소에서 포획됐다. 발견 당시 늑구의 몸무게는 40kg으로 예상됐으나, 실제로는 그보다 2~3kg 정도 더 야윈 것으로 확인됐다. 다행히 건강 상태는 비교적 양호한 편이었으나 엑스레이상으로 2.6㎝ 정도의 낚싯바늘 1개가 발견돼 내시경을 통해 제거했다.
한편 늑구가 탈출한 이후 운영이 중단된 오월드의 재개장의 시기도 계속 미뤄지고 있다. 오월드는 방문객이 많은 주말인 18~19일에도 운영을 하지 않기로 했다. 오월드 측은 늑구의 추이를 보면서 개장 시기를 결정한다는 입장이다.
대전시 관계자는 “늑구의 회복과 시설 점검 및 보수로 인해 재개장 시기는 장담할 수 없는 상태”라며 “현재는 늑구의 회복과 재발 방지 대책 마련에 집중하고 있다”고 전했다.
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