전북, 결혼이주민 정착부터 자녀 교육까지 생애주기별 지원

전북도는 올해 207억 원의 예산을 투입해 결혼이주민과 그 자녀들을 위한 생애주기별 맞춤형 지원 정책을 추진한다고 16일 밝혔다.
전북도가 올해 추진할 지원책은 결혼이주민의 생활 안정과 자립 역량을 키우고 자녀들에 대한 교육 지원을 통해 이들이 미래 인재로 커나갈 수 있도록 돕는 데 주안점을 두고 있다. 전북도는 이를 위해 초기 적응, 자립 기반 형성, 자녀 성장 지원으로 이어지는 13개 사업을 추진한다.
전북도는 우선 가족센터 운영 지원에 127억 원을 투입해 도내 14개 센터를 중심으로 결혼이주민과 그 자녀들이 국내에서 살아가는 데 필요한 한국어 교육을 진행한다. 베트남 중국 필리핀 러시아 등 7개국 출신 결혼이주민을 통해 새롭게 한국에 온 이주민의 통역과 번역을 돕고, 방문 교육을 통해 이들의 초기 정착과 일상생활 적응을 돕는다.
전북도는 특히 결혼이주민의 초기 정착과 국적 취득을 돕는 데 많은 공을 들이고 있다. 결혼이주여성 60명으로 구성된 ‘365 언니 멘토단’을 운영하는데, 이들 멘토는 새내기 결혼이민자의 국적 취득과 한국 생활을 밀착 지원한다. 국적취득을 위해 필요한 서류 준비부터, 한국어와 역사 시험 통과 비법은 물론 일상생활에 필요한 정보를 일대일로 제공한다.
결혼이주민과 그 가족의 고국 방문도 돕는다. 전북도는 최근 2년 동안 고국을 찾지 못한 결혼이주민과 그 가족에게 최대 500만 원의 고향 나들이 비용을 지원한다. 이미숙 전북도 여성가족과장은 “다문화가족의 안정적인 정착과 사회참여 확대를 위한 맞춤형 지원 정책을 지속해서 발굴, 추진해 나갈 것”이라며 “결혼이주민이 우리 이웃으로 인정받고, 그 자녀들이 지역의 미래 인재로 성장할 수 있도록 적극 돕겠다”고 말했다.
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