만취 오토바이 운전 10대, 음주단속 경찰에 흉기 휘둘러

술을 마신 채 오토바이를 몰다 출동한 경찰관에게 흉기를 휘두른 10대가 경찰에 붙잡혔다.
경기 하남경찰서는 10대 A 군을 특수공무집행방해치상과 도로교통법상 음주운전 등 혐의로 불구속 입건했다고 16일 밝혔다.
A 군은 이날 0시 16분경 하남시 미사동 종합운동장 인근 골목에서 음주 상태로 오토바이를 운전한 혐의를 받는다.
그는 경적을 울리며 소란을 피우다 주민 신고를 받고 출동한 경찰에 검거됐다. 당시 A 군의 혈중알코올농도 수치는 면허취소(0.08% 이상) 수준이었다.
A 군은 경찰관이 음주 측정을 하려고 하자 욕설을 하고, 담배를 피우지 못하게 하자 주머니 안에 있던 커터칼을 꺼내 경찰에게 휘두르기도 했다. 이로 인해 경찰관은 손가락에 부상을 입었다.
경찰은 A 군을 상대로 구체적인 범행 경위를 조사하는 한편 구속영장 신청 여부도 검토하고 있다.
김예슬 기자 seul56@donga.com
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