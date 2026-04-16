전주 호텔 객실서 화재…투숙객 4명 부상·20여 명 대피

전북 전주의 한 호텔 객실에서 불이 나 투숙객 4명이 다쳤다.
16일 오전 1시 41분쯤 전주시 덕진구 덕진동의 3층 규모 호텔 2층 객실에서 화재가 발생했다.
한 투숙객이 “객실에 불이 난다”고 호텔 측에 알렸고, 호텔 관계자가 소화기를 이용해 먼저 진화에 나섰다. 불은 12분 만에 진화됐다.
이 불로 투숙객 A 씨(40대) 등 2명이 연기를 흡입해 중상을 입었고, 또 다른 투숙객 B 씨(30대) 등 2명도 단순 연기 흡입 등 경상을 입어 병원으로 옮겨졌다. 당시 호텔에 있던 투숙객 20여 명은 모두 긴급 대피했다.
화재로 건물 일부 5㎡와 에어컨, TV 등이 불에 타 소방서 추산 319만 원 상당의 재산 피해가 발생했다.
소방당국은 객실 벽면에 설치된 온도조절기에서 불이 시작된 것으로 보고 정확한 화재 원인과 경위를 조사하고 있다.
황수영 기자 ghkdtndud119@donga.com
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