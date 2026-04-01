[중부판/캠퍼스 소식]극동대 外

O…극동대(총장 류기일)는 지역 이주 배경 학생의 학교 적응을 위해 충북도교육청과 한국어 집중 교육 프로그램인 ‘지역거점 한국어 예비 과정 위탁교육’을 6월 19일까지 운영한다고 15일 밝혔다. 충북도교육청이 기획과 재정 지원을 맡고, 극동대 평생교육원이 교육 운영을 담당한다. 이 사업은 음성군 내 이주 배경 초·중등 학생들의 원활한 학교생활 적응과 학업 성장을 지원하기 위해 마련됐다.
O…건양대(총장 김용하)는 외국인 유학생 1000명 시대를 앞두고 유학생의 안정적인 대학 생활과 한국 학생과의 문화 교류를 돕기 위한 ‘유학생 전용 커뮤니티 공간’을 구축했다. 건양회관 내 1층 조리실과 4층 라운지 구성을 완료했으며, 앞으로 3층과 5층 라운지까지 구조변경해 유학생의 거점 공간으로 활용할 계획이다. 건양대에는 전 세계 50여 개국에서 온 800여 명의 유학생이 재학 중이다.
O…강원대(총장 정재연) 춘천캠퍼스 지역혁신중심 대학지원체계(RISE) 사업단은 14일 교내 미래도서관 회의실에서 ‘제1차 강원지역 대학 RISE사업단 협의회’를 열었다. 이번 협의회에서는 강원 지역 RISE에 참여한 강원도 내 8개 대학 관계자가 RISE에 관한 대학 간 사업 추진 현황을 공유하고 공동 대응 과제 발굴, 체계적인 네트워크 구축을 위해 논의했다.
O…대전대(총장 남상호)는 소프트테니스팀이 ‘제62회 전국대학소프트테니스 춘계연맹전’에서 단체전과 개인 복식에서 우수한 성적을 거뒀다고 15일 밝혔다. 대학에 따르면 7∼11일 전북 순창군에서 열린 이번 대회 단체전 결승에서는 대전대가 충북대에 1 대 2로 패하며 준우승했고, 개인 복식에서는 장채수·정승윤(스포츠운동과학과) 조가 우승했다.
댓글 0