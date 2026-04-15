“군산 유망 강소기업에 1억5000만 원 드려요”

내달 15일까지 지역 기업 모집
14일 전북 군산시는 다음 달 15일까지 지역 경제를 이끌어갈 ‘2026년 군산형 유망 강소 및 강소기업’을 모집한다고 밝혔다. 올해로 8년 차를 맞는 이 사업은 성장 잠재력이 높은 지역 중소기업을 발굴해 기술 고도화와 시장 확장을 돕는 군산시의 대표적인 기업 육성 정책이다.
마케팅-연구개발 비용 등 지원
대상은 군산시에 본사 또는 주사업장이 있는 기업 가운데 창업 3년 이상, 직전 연도 상시 근로자 10인 이상, 매출액 600억 원 미만의 제조업 및 지식기반 서비스업체다.
군산시는 내실 있고 성장 가능성이 높은 유망 강소기업 3개 사와 기술력이 우수한 강소기업 1개 사를 선정해 집중적으로 지원할 계획이다. 선정된 유망 강소기업은 시제품 제작, 공정 개선, 마케팅 등 맞춤형 사업비로 3년간 최대 1억5000만 원을 지원받는다.
강소기업에는 기술 경쟁력 강화를 위한 연구개발(R&D) 비용 등으로 1년간 3000만 원이 지원된다.
신청 및 문의는 군산시 신성장산업과 또는 전북산학융합원으로 하면 된다. 군산시는 서류 심사와 현장 실사, 발표 심사를 거쳐 대상기업을 선정한다. 군산시 관계자는 “기술력이 뛰어난 지역 기업이 단계별로 성장할 수 있도록 체계적인 맞춤형 지원을 아끼지 않겠다”며 “지역 경제 성장의 핵심 동력이 될 우수한 기업의 많은 참여를 바란다”고 말했다.
박영민 기자 minpress@donga.com
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