광주신세계百 “전남 고객도 혜택 받아가세요”

통합 ‘ONE 멤버십’ 출시
광주신세계는 7월 1일 전남광주특별시 출범을 앞두고 ‘전남광주 ONE 멤버십’을 선보인다고 13일 밝혔다.
이번 멤버십은 그동안 광주지역 고객 위주로 제공되던 혜택을 전남 고객까지 확대한 것으로, 할인과 무료 음료 쿠폰 등 다양한 혜택을 제공한다. 멤버십은 주민등록상 주소가 전남인 19세 이상 고객 중 신백멤버스 회원이면 누구나 가입할 수 있다.
가입 시 제공되는 혜택은 가입 축하 쿠폰과 월간 정기 쿠폰, ONE 멤버십 마일리지 등이다. 가입 축하 쿠폰은 1회 제공되며, 월간 정기 쿠폰 4종도 별도로 지급된다.
멤버십은 광주신세계 본관 지하 1층 사은행사장에서 가입할 수 있으며, 본인이 신분증을 지참해 방문해야 한다. 운영 기간은 올해 12월까지다. 이준연 광주신세계 영업기획팀장은 “전남광주 통합을 기념해 ONE 멤버십을 준비했다”며 “앞으로도 고객에게 다양한 혜택과 즐거움을 제공하겠다”고 말했다.
정승호 기자 shjung@donga.com
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