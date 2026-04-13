롯데 최충연 “타이어보다 못한 뚱녀” 여성팬에 막말

프로야구 롯데 자이언츠의 투수 최충연(사진)이 여성 팬을 향해 외모 비하 발언을 한 것으로 알려져 논란이다.
지난 10일 각종 온라인 커뮤니티와 소셜미디어에는 최충연이 팬에게 막말을 하는 영상이 확산됐다.
최충연은 동료 선수들과 함께 부산의 한 술집 앞 거리에서 담배를 피우던 중, 사진 촬영을 요청하는 여성 팬을 지칭해 “한국타이어보다 못한 뚱녀”라는 비하 발언을 한것으로 알려졌다. 이후 피해 당사자가 직접 커뮤니티에 해당 영상을 올리며 비판이 쏟아졌다.
논란이 커지자 최충연은 해당 여성에게 직접 연락해 사과의 뜻을 전한 것으로 알려졌다. 현재 최초 게시된 영상은 삭제됐으나 영상 캡처본과 내용이 계속 공유되며 팬들의 분노는 쉽게 가라앉지 않고 있다.
일부 롯데 팬들은 ‘부산갈매기 일동’ 명의의 성명을 발표하고 “팬을 뒤에서 비하하고 조롱하는 순간 선수는 이미 팬의 응원을 받을 자격을 스스로 무너뜨린 것”이라고 지적했다.
그러면서 “이번 사안을 결코 개별 해프닝이 아닌 선수단 기강과 구단 문화, 내부 통제와 윤리의식 전반이 흔들리고 있다는 경고로 받아들여야 한다”고 강도 높게 비판했다.
최충연은 삼성 라이온즈 소속이던 지난 2020년 대구 시내에서 술을 마신 뒤 운전하다 음주단속에 적발된 바 있다.
황지혜 기자 hwangjh@donga.com
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