“수학여행 60만원 부담”…현직 교사 “안전 인력 때문에 불가피”

국내 중학교 수학여행 비용이 60만 원을 넘어서면서 학부모 부담이 가중된다는 지적이 나왔다. 이에 SNS에서 현직 교사가 절차와 비용 구조를 설명하며 해명에 나섰다. 교사는 공개 입찰과 수요 조사 과정을 거쳐 비용이 책정된다고 설명했다. 또한 강화된 안전 규정으로 인력 배치가 늘어난 점을 높은 비용의 원인으로 지목했다.
현직 교사라고 밝힌 A 씨는 10일 온라인 커뮤니티 보배드림에 수학여행비 논란에 대한 변이라는 글을 올렸다. 그는 수학여행을 준비하고 운영하는 입장에서 설명하겠다고 밝혔다.
이는 지난 7일 한 학부모가 국내 2박 3일 일정임에도 수학여행 비용이 과도하게 높다며 부담을 느낀다는 글에 대한 해명에 나선 것으로 보인다. 중학교 3학년 자녀를 둔 해당 학부모는 총 60만 원이 드는 비용 문제로 아이가 수학여행 불참을 고민하고 있다고 전했다. 해당 글은 빠르게 퍼졌다.
A 씨는 수학여행이 임의로 결정되는 것이 아니라, 사전에 학생과 학부모를 대상으로 수요 조사를 진행한 뒤 추진된다고 밝혔다. 찬성률이 85%를 넘지 못하면 아예 진행되지 않는 구조라는 설명했다.
이후에는 교사와 학부모가 함께 참여하는 준비위원회를 꾸려 여행사를 선정한다. 이 과정은 공개경쟁 입찰로 진행된다. A 씨는 “대부분 최저가 입찰 방식으로 업체가 결정된다”며 “가능한 범위 내에서 비용을 낮추기 위한 절차”라고 강조했다.
비용이 높아진 배경으로는 강화된 안전 기준을 지목했다. A 씨는 “세월호 참사 이후 안전 규정이 강화되면서 전문 인력 배치가 필수가 됐다”며 “학생 200명을 기준으로 8~10명의 안전 인력이 필요하고, 주야간 교대를 고려하면 인건비가 크게 늘 수밖에 없다”고 설명했다.
교육청 지원금 역시 지역과 상황에 따라 차이가 있는 것으로 나타났다. A 씨는 “1인당 약 30만 원 수준의 지원이 있지만, 지원이 없는 경우도 있다”고 덧붙였다.
현장 교사들의 부담도 적지 않다는 점도 언급했다. 사전 답사를 위해 수업을 조정해야 하고, 여행 기간 동안 학생 안전을 책임져야 하기 때문이다. A 씨는 “수백 명이 함께 움직이는 단체 일정에서 발생하는 작은 불편도 민원으로 이어진다”며 “만족도 조사 결과가 낮으면 자괴감이 크다”고 털어놨다.
이어 “수학여행은 학생들에게 중요한 경험이 되는 교육활동”이라고 밝혔다. 또한 “교사들이 리베이트를 받는다는 의혹은 사실이 아니며, 교사들도 일정에 참여하며 비용을 부담한다”고 선을 그었다.
김수연 기자 xunnio410@donga.com
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