남은 봄꽃 다 지겠네…중국발 비구름에 최대 250㎜·수도권 50㎜ 봄비

금요일 오전 남부·제주에 ‘집중호우’…전국에 바람도 강해
다음주 월요일 출근길 남부에 비…이후 낮 최고 25도 기온 ‘쑥’
비·바람에도 남아있던 봄꽃이 모두 질 전망이다. 오는 9~10일 전국에 많은 비가 내리며 남은 꽃을 모두 떨굴 것으로 보인다. 제주에 최대 250㎜, 남부 120㎜, 서울 등 수도권에 50㎜의 비가 내린 뒤 기온이 부쩍 오르겠다.
8일 기상청에 따르면 이번 비는 중국 중부에서 서해상으로 이동하는 저기압의 영향으로 시작돼 전국으로 확대된다. 9일 새벽 전남과 제주에서 시작된 비는 오전 전국으로 퍼지고 10일 낮까지 이어지겠다. 경기 동부와 강원내륙·산지는 늦은 오후까지 이어지는 곳이 있겠다.
10일까지 예상 강수량은 △서울·인천·경기 10~50㎜ △강원내륙·산지 10~50㎜ △대전·세종·충남 20~60㎜ △충북 10~50㎜ △광주·전남 50~100㎜(많은 곳 전남 동부 남해안 120㎜ 이상) △전북 30~80㎜ △부산·울산·경남 30~80㎜(경남 남해안·지리산 부근 50~100㎜, 많은 곳 경남 서부 남해안 120㎜ 이상) △대구·경북 20~60㎜ △제주 50~150㎜(많은 곳 산지 250㎜ 이상)로 예상된다.
특히 9일 오전부터 밤 사이 전남 해안과 경남 남해안, 지리산 부근, 제주를 중심으로 시간당 20~30㎜, 제주 산지와 중산간은 시간당 30~50㎜의 매우 강한 비가 쏟아질 가능성이 있다.
강한 비는 저기압 전면에서 유입되는 강한 남풍 때문이다. 남쪽에서 따뜻하고 습한 공기가 대량으로 유입되면서 남해안과 제주를 중심으로 강수대가 발달하고, 상층의 찬 공기와 결합해 대기 불안정이 커지며 돌풍과 천둥·번개를 동반한 강한 비로 이어지는 구조다.
바람도 강하게 불 전망이다. 9일 오후부터 전국 대부분 지역에서 순간풍속 시속 55㎞ 안팎, 산지는 시속 70㎞ 안팎의 강풍이 예상된다. 서해안과 남해안, 제주를 중심으로는 시속 70㎞ 이상, 제주 산지는 시속 90㎞ 이상의 매우 강한 바람이 불겠다. 해상에서도 물결이 1.0~4.0m로 높게 일어 항공과 해상 교통 차질 가능성도 있다.
비가 그친 뒤에는 기온이 빠르게 오른다. 9~10일에는 비 영향으로 평년보다 낮거나 비슷한 수준을 보이며 쌀쌀하겠지만, 주말부터는 찬 공기가 물러나면서 낮 기온이 평년보다 3도 이상 높은 20도 안팎까지 오르겠다. 내륙을 중심으로 낮과 밤의 기온 차가 15도 이상 벌어지는 등 일교차도 크게 확대될 전망이다.
주말 이후에는 다시 한 차례 약한 강수 흐름이 이어진다. 11일은 고기압 영향으로 전국이 대체로 맑겠으나 제주는 흐리겠고, 일요일인 12일 오후부터 제주에 비가 내리겠다. 같은 날 전국은 구름 많은 날씨가 예상된다. 아침 기온은 5~12도, 낮 기온은 16~26도 수준이다.
월요일인 13일 기압골 영향으로 남부지방과 제주에 오전 비가 내리겠고, 중부지방은 대체로 흐리겠다. 아침 기온은 8~14도, 낮 기온은 19~22도로 예보됐다.
화요일인 14일부터 토요일 18일까지는 고기압 영향으로 전국이 대체로 맑거나 가끔 구름 많은 날씨가 이어지겠다. 16일은 고기압 가장자리에 들며 전국에 구름이 많겠다. 이 기간 아침 기온은 6~12도, 낮 기온은 15~25도로 평년과 비슷하거나 조금 높은 수준이 유지될 전망이다.
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