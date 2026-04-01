“이런 시장 뽑자”…광주 시민단체 후보 기준 제시·공천비위 감시 나선다

광주 시민단체들이 6·3 지방선거를 앞두고 전남·광주 행정통합 시대를 이끌 통합특별시장 후보 기준을 구체적으로 제시하고 시민 참여 운동에 나섰다. 공천 과정의 비리를 감시하기 위한 신고센터도 운영하기로 하면서 선거 전반에 대한 시민 감시를 강화하고 있다.
광주시민단체협의회는 지난달 31일 광주 동구 전일빌딩245에서 기자회견을 열고 ‘이런 후보에게 투표합시다’ 시민참여운동을 공식 선언했다. 협의회는 광주경제정의실천시민연합, 광주YMCA, 광주환경운동연합, 참여자치21 등 26개 단체와 1만여 명의 회원이 참여하는 연대 조직으로, 이번 선거를 “광주와 전남이 다시 하나로 도약할 수 있는 분기점”으로 규정했다.
단체는 통합특별시장이 갖춰야 할 핵심 자질로 다섯 가지를 제시했다. 우선 시민의 민주적 통제를 수용하는 ‘민주적 리더십’을 첫 번째 기준으로 꼽았다. 통합 이후 시장에게 막강한 권한이 집중되는 만큼 시민청과 시민참여위원회 등 제도적 견제 장치를 마련하겠다는 약속이 필요하다고 강조했다.
갈등을 해결하는 ‘통합형 리더십’도 주요 기준으로 제시했다. 협의회는 형식적 통합이 아닌 실질적 통합을 위해 시민과 전문가가 참여하는 공론화위원회 구성을 제도화해야 한다고 밝혔다. 아울러 낙후지역 우선 투자, 복지·교육·의료의 균형 배치 등 ‘상생과 인권 중심 행정’을 실현할 수 있는 후보여야 한다고 덧붙였다. 이를 위해 시민과 전문가의 참여를 제도적으로 보장하는 균형발전위원회를 설치하고 상생발전기금을 조성할 것을 제안했다.
특히 실현 가능성을 중시하는 ‘실사구시형 정책’을 강조했다. 협의회는 광주~나주 간 신규 철도 건설 대신 기존 광역철도망을 활용해 광주~목포·순천을 10년 내 연결하는 방안을 예로 들며 “장밋빛 공약이 아니라 시민의 교통 편익을 실제로 개선할 수 있는 정책이 필요하다”고 밝혔다.
이와 함께 기후위기 대응과 미래 산업 육성 등 지속가능한 발전 전략도 중요한 기준으로 내세웠다. 인공지능(AI)·에너지 산업 육성과 청년 일자리 창출, 지역대학과 기업 연계 등을 통해 성과를 시민에게 환원할 수 있는 정책 설계 능력을 요구했다.
협의회는 이번 운동이 특정 후보 지지가 아닌 시민 주도의 정책 검증 과정임을 분명히 했다. 단체는 “시장은 주권자인 시민의 의지를 실현하는 사람이어야 한다”며 “시민이 직접 참여해 최선의 후보를 선택해야 한다”고 강조했다.
광주시민단체협의회와 전남시민사회연대회의는 공천 과정의 불공정과 비리를 감시하기 위해 ‘공천비위제보센터’도 운영한다. 신고센터는 4월 30일까지 운영하며 전화와 이메일, 온라인 폼 등을 통해 제보를 받는다. 제보 내용은 익명을 보장하고 사실 확인을 거쳐 사법당국 고발이나 언론 공개 자료로 활용할 예정이다.
신고 대상에는 공천 과정에서의 금전 거래 의혹, 부적격 후보 공천, 범죄 이력 은폐, 음주 및 부적절한 언행 등 공직 수행과 관련된 각종 논란이 포함된다. 협의회는 매주 제보 내용을 정리해 공개할 계획이다.
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