“독감인데 출근” 교사 숨진 유치원, 사직서 조작 의혹 수사

유치원, 사망 나흘전 교육청에 사직 요청
유족 “입원 중에 사직서 작성 불가능”
독감에 걸린 상태에서도 수업을 이어가다 끝내 숨진 20대 유치원 교사 사건과 관련해 교육당국이 사직 처리 경위를 두고 경찰에 수사를 의뢰했다.
30일 교사 유족 등에 따르면 부천교육지원청은 최근 원미경찰서에 해당 사립 유치원에 대한 정식 수사를 의뢰했다.
이 유치원은 지난달 숨진 교사 A 씨(24)의 사직서에 대리 서명한 의혹 등을 받는다.
교육지원청은 A 씨가 병원에 입원해 있던 중 사직서가 작성된 경위를 확인하기 위해 감사를 진행하던 중 사문서위조 등의 의혹이 있다고 보고 경찰에 수사를 요청한 것으로 파악됐다.
앞서 A 씨는 지난 1월 27일 B형 독감 확진 판정을 받았으나, 휴가를 제대로 사용하지 못한 채 같은 달 30일까지 근무를 이어갔다. 이후 발열과 구토 증상이 악화해 같은 날 조퇴했고 입원 치료를 받던 중 2월 14일 패혈성 쇼크로 숨졌다. 독감 판정 이후 A 씨는 체온이 39.8도까지 오르기도 했다.
하지만 유치원 측은 A 씨가 숨지기 나흘 전인 2월 10일, 교육지원청에 사직 처리를 요청해 사직일을 2월 12일로 처리했다.
유족 측은 “딸이 병원에 입원해 있던 상황에서 사직서를 작성하는 것은 불가능하다”며 “4월 1일 경찰에 출석해 조사를 받을 예정”이라고 전했다.
경찰 관계자는 “부천교육지원청으로부터 사문서 위조 등 혐의와 관련한 수사의뢰가 접수됐다”며 “구체적인 내용은 수사 중이라 밝힐 수 없다”고 말했다.
김예슬 기자 seul56@donga.com
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