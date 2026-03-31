“시-구의원들, 조정훈에 2500만원 전달”… 경찰, 정치자금 의혹 제기에 내사 착수

“18개월간 모아 줬다” 주장 나와
조 “받은 적도 지시한 적도 없어”
국힘 서울시당 차원 조사 나서
국민의힘 조정훈 의원(서울 마포갑·사진)의 지역구에서 활동하는 시·구의원들이 조 의원 측에 약 2500만 원을 모아 전달했다는 의혹이 제기돼 경찰이 입건 전 조사에 착수했다.
30일 마포경찰서는 국민의힘 소속 이모 마포구의원의 통장 거래 명세 등을 분석하고 있다고 밝혔다. 이 구의원은 2024년 8월부터 올해 1월까지 18개월간 국민의힘 소속 강동오 오옥자 구의원과 소영철 서울시의원 등 4명으로부터 회비 명목으로 월 20만∼30만 원씩 총 2520만 원을 걷어 조 의원 측에 전달했다는 의혹을 받는다. 경찰은 돈을 줬다고 알려진 시·구의원 중 일부를 조사한 것으로 알려졌다.
강 구의원 등은 이날 서울 여의도 국민의힘 당사에서 기자회견을 열고 “(조 의원 측이) 당협 운영비 명목으로 시의원에게 매월 30만 원, 구의원에게 매월 20만 원씩을 18개월 동안 정기적으로 금전을 거출했다”면서 “하지만 이 자금이 어디에 어떻게 쓰였는지 단 한 번도 투명하게 공개한 적이 없다”고 주장했다. 국민의힘 서울시당 위원장인 배현진 의원도 이날 소셜네트워크서비스(SNS)를 통해 “최근 불거진 마포갑 당협의 논란과 수사에 대해서 사실관계를 파악하기 위해 시당 차원의 조사와 논의에 돌입했다”며 “서울시당은 공정 경쟁의 원칙을 훼손하는 모든 경우에 무관용 원칙으로 대응할 것”이라고 밝혔다.
그러나 조 의원은 입장문을 통해 “회비의 존재 자체를 알지 못했다”며 “받은 적도, 지시한 적도 없다”고 했다. 그는 “2024년 당협위원장이 되기 전인 2022년 지방선거 직후 시·구의원들이 각자 사무소 운영비를 위해 자체 조성한 공동 회비였고, 이 금액은 최근 전액 반환된 상태”라고 설명했다.
한편 관악경찰서는 이성심 국민의힘 관악을 당협위원장이 2022년 6월 지방선거를 앞두고 관악구청장 공천을 받기 위해 당시 관악갑 당협위원장에게 공천 헌금을 보냈다는 내용의 고발장을 접수해 조사 중이다. 이와 관련해 국민의힘 서울시당 공천관리위원회는 관악을에 대한 시·구 의원 공천도 전면 재공모를 실시하기로 했다. 서울시당 공관위는 이 위원장과의 6·3 지방선거 후보자 공천 협의도 잠정 중단했다.
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