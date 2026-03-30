국밥 한 그릇 대접했더니…제복 입고 가게 찾아온 참전 용사

국가 유공자에게 매주 따뜻한 국밥을 대접하는 국밥집 사장의 선행이 감동을 주고 있다.
노원구 상계동에서 국밥 가게를 운영하는 박민규 씨(32)는 지난달부터 국가 유공자들에 음식을 대접하고 있다. 6.25 참전 용사와 월남전 참전 용사를 비롯해 때로는 폐지를 수거하는 노인도 가게를 찾는다.
박 씨는 어느날 방문한 국가 유공자에게 “어떻게 유공자가 됐는지” 물었다. 가볍게 던진 질문에 어르신은 주머니에서 월남 참전 유공자증을 꺼내 보여줬다.
박 씨는 “너무 멋지다”며 엄지를 치켜 세웠다.
그 다음 주말 어르신은 제복을 차려입고 가게를 찾아왔다. 격하게 박수 치는 박 씨에게 어르신은 쑥쓰러운 미소를 보였다.
어르신은 “지난번 유공자증 보여줬을 때 사장님 반응에 너무 기분이 좋았다”고 말했다.
박 씨는 동아닷컴에 “어르신이 ‘자랑하고 싶어 몇 년만에 제복을 꺼낸 것”이라고 설명했다.
● 선행 소문 듣고 돕겠다는 팬 생겨
박 씨는 지난달 주민센터에 국가 유공자를 대상으로 봉사 활동을 하고싶다고 제안하고 쿠폰을 만들어 배포했다.
그는 “동네에 유공자 14분이 계신데 9분이 신청해서 가게에 오신다”고 말했다.
이같은 선행이 소셜미디어를 통해 알려지자 박 씨를 돕겠다는 ‘팬’들도 생겼다. 10개 씩 주문만 하고 음식을 안 받아가는 분들도 있다고 한다. 후원 계좌를 열어달라고 하거나 직접 매출을 올려주려 가게에 방문해 식사하는 팬들도 있다.
오는 4월 부터 박 씨는 가게가 있는 노원구 뿐 아니라 도봉구까지 식사 봉사를 확대할 계획이다. 지역 봉사 단체에서 도와달라는 연락도 받았다고 한다.
박 씨는 자신의 소셜미디어에 “이게 진짜 낭만”이라는 말을 자주 쓴다.
그는 낭만이 무엇이냐는 질문에 “어릴 때부터 장사가 꿈이었다. 누군가에게 베풀며 서로 기분 좋은 식사 대접을 해드리고 싶다는 생각을 항상 했다”며 “그런 게 낭만이라 생각한다”고 답했다.
“저도 누군가의 선행을 보고 봉사를 시작했습니다. 누군가도 저를 보고 그럴 거라고 생각합니다.”
황지혜 기자 hwangjh@donga.com
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