경북대 31일 개교 80주년 기념 벚꽃 거리 축제

경북대는 31일 대구 북구 캠퍼스 일청담(一淸潭)에서 개교 80주년 기념 ‘벚꽃 거리 축제’를 연다. 올해 4회째인 이 행사는 대학 구성원과 지역민이 함께 즐길 수 있는 공연과 체험 이벤트 등 다양한 프로그램을 선보인다.
31일 낮 12시부터 일청담 야외무대에서 여러 공연이 열린다. 재학생 댄스 동아리 공연을 시작으로 제2작전사령부 의장대의 시범, 김소영 작가의 경북대 비전 캘리그래피 퍼포먼스, 김민형 마술사의 매직쇼가 이어진다.
방문객이 참여할 수 있는 프로그램도 있다. 일청담 인근에는 소원 벚꽃 나무와 포토존이 설치되며, 경북대 관련 퀴즈 이벤트와 대학 캐릭터인 호반우와 함께하는 포토 타임도 운영한다. 다음 달 5일까지는 일청담 분수 주변에 청사초롱을 내걸고, 정문에서 일청담까지 이어지는 벚꽃길 구간에는 발광다이오드(LED) 경관 조명등을 설치해 시민들에게 벚꽃이 어우러진 캠퍼스 밤의 정취를 선사한다. 일청담에서 다목적구장까지 왕벚나무 가로수길 구간은 같은 달 12일까지 ‘차 없는 거리’로 운영한다.
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