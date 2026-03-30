60대 중국인, 장기기증으로 4명에 ‘새 삶’ 선물

생전 장기기증의 뜻을 밝혀온 60대 중국인이 장기기증으로 4명에게 새 삶을 선물하고 세상을 떠났다.
한국장기조직기증원은 2월 5일 고려대 구로병원에서 김용길 씨(65)가 폐, 간장, 양측 신장을 기증하고 눈을 감았다고 30일 밝혔다.
기증원에 따르면 김 씨는 2월 2일 아침 두통을 호소해 병원으로 옮겨졌으나 의식을 회복하지 못하고 뇌사 상태가 됐다.
김 씨는 2008년 한국에 입국해 영주권을 취득한 중국인으로, 어려운 이웃을 돕는 따뜻한 사람이었다. 이러한 김 씨의 태도를 알던 가족은 장기기증에 동의해 김 씨가 다른 사람의 생명을 살리길 원했다.
생전 김 씨는 친구의 부고를 접한 뒤 주변에 ‘장기를 이식받으면 살 수 있는데 죽는다는 게 마음 아프다’고 말하면서 ‘삶의 끝에 다른 사람을 위해 기증을 하고 싶다’는 뜻을 전했다.
김 씨는 1960년도에 중국 장춘에서 3남 2녀 중 넷째로 태어났다. 학교를 졸업한 뒤 백화점에서 물류 일을 했고, 한국에 입국해서는 식당 일을 하다가 건설업에서 용접 일을 했다.
김 씨는 노래 부르기를 좋아했다. 주말이면 가족과 함께 여행을 다녔다. 힘든 일상에서도 언제나 아내에게는 다정했고, 자녀에게는 튼튼한 울타리가 되어주는 자상한 아버지였다.
김 씨의 아내 박인숙 씨는 “여보, 나랑 보낸 시간 동안 잘 대해줘서 너무나 고맙고 사랑해. 하늘나라에서 편히 잘 지내고, 늘 그랬듯이 그곳에서도 어려운 사람들 도와주면서 지내. 아프지 말고 행복하게 잘 지내”라고 말하며 마지막 인사를 전했다.
한국장기조직기증원 이삼열 원장은 “중국에서 태어났지만, 한국에서 오랜 시간을 보내며 따뜻한 나눔을 베풀고 살던 기증자 김용길 님이 삶의 마지막 순간까지 생명나눔을 실천해 주신 사랑의 마음에 감사드린다”며 “누군가의 생명을 살리는 기적과 같은 일이 우리 사회를 더 건강하고 밝게 밝히는 힘이 될 것으로 생각한다”라고 말했다.
정봉오 기자 bong087@donga.com
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