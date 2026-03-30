DDP ‘넥스트 하이-라이트’展

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29일 서울 중구 동대문디자인플라자(DDP)에서 열린 청년 창작자 그룹전 ‘넥스트 하이-라이트(Next Hi-Light)’를 찾은 관람객들이 작품을 감상하고 있다. 힐링·컬러·기후를 주제로 15개 팀이 참여해 각자의 시선으로 재해석한 작품을 선보이는 전시다. 이달 말까지 DDP 뮤지엄 둘레길 갤러리와 둘레길 일대에서 이어진다.

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이한결 기자 always@donga.com
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