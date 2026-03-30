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사회
DDP ‘넥스트 하이-라이트’展
동아일보
입력
2026-03-30 04:30
2026년 3월 30일 04시 30분
이한결 기자
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29일 서울 중구 동대문디자인플라자(DDP)에서 열린 청년 창작자 그룹전 ‘넥스트 하이-라이트(Next Hi-Light)’를 찾은 관람객들이 작품을 감상하고 있다. 힐링·컬러·기후를 주제로 15개 팀이 참여해 각자의 시선으로 재해석한 작품을 선보이는 전시다. 이달 말까지 DDP 뮤지엄 둘레길 갤러리와 둘레길 일대에서 이어진다.
#DDP
#넥스트 하이-라이트
#청년 창작자
#동대문디자인플라자
#전시
#작품 감상
#뮤지엄 둘레길
이한결 기자 always@donga.com
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