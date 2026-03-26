경찰 “기장 살해 김동환, 6명 살해 계획…피해자 비행일정도 파악”

항공사 동료 기장을 살해한 혐의를 받는 전직 부기장 김동환(49)이 당초 알려진 4명보다 많은 6명을 범행 대상으로 삼았던 것으로 조사됐다.
부산경찰청은 26일 김동환이 4명에 대한 범행 이후 검거되지 않을 경우 같은 항공사 소속 기장 2명을 추가로 살해하려 했다고 진술했다고 밝혔다. 경찰은 “재직 당시 관계가 원만하지 않았던 동료들을 범행 대상으로 삼은 것으로 보이지만 피해망상적 인식이 작용했을 가능성이 있다”며 “범행 대상자와 김동환 사이에 큰 갈등은 없었던 것으로 파악됐다”고 말했다.
김동환은 퇴사 이후 타인의 계정을 이용해 항공사 운항 스케줄 사이트에 접속하고 범행 대상자의 비행 일정을 파악한 것으로 조사됐다. 이후 공항에서부터 뒤따라가 주거지를 확인하는 방식으로 범행 기회를 노린 것으로 파악됐다. 경찰은 계정 유출 경위에 대해서도 수사를 진행하고 있다.
김동환은 17일 부산에서 전 직장 동료 기장 자택 앞에서 피해자를 살해하고, 살해 전후로 다른 기장을 상대로 살인미수를 시도하거나 범행을 준비한 혐의를 받는다. 경찰은 이날 김동환을 살인과 살인미수, 살인예비, 정보통신망법 위반 혐의로 검찰에 구속 송치했다.
이날 부산진경찰서 유치장에서 나와 호송되는 과정에서 김동환은 “악랄한 기득권이 한 인생을 파멸시켰다”며 피해자들을 향해 “천벌을 받은 것”이라고 했다.
부산=김화영 기자 run@donga.com
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