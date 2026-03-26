‘하나 되는 광주·전남’…광주서 상생 직거래장터 연다

광주시와 전남도는 27∼29일 광주 광산구 롯데아울렛 광주 수완점에서 ‘전남·광주 하나 되는 직거래장터’를 연다고 밝혔다.
이번 행사는 광주·전남 행정통합 추진에 맞춰 지역 간 상생협력 분위기를 조성하고, 시도민 공감대를 형성하기 위해 마련됐다.
직거래장터에는 총 30개 부스가 운영되며, 광주·전남 청년 농부들이 참여한다. 행사장에는 포토존과 홍보부스를 설치해 광주·전남 행정통합 정책도 소개한다.
광주시는 장터에서 김치, 김부각, 꿀, 전통차, 우리 밀 제품 등 농특산물과 가공식품을 중심으로 판매한다. 전남도에서는 나주·순천·구례 등 10개 시군과 전남농협이 참여해 가루쌀과 우리 밀을 활용한 빵과 떡 등 디저트류, 청년 농부들이 생산한 고구마·들기름 등 농산물을 선보인다. 전남 광역 농산물 브랜드인 ‘상큼애’와 ‘오매향’도 전시된다. 행사 첫날인 27일에는 ‘전남 10대 브랜드 쌀’ 홍보와 시식 행사가 진행된다.
배귀숙 광주시 농업동물정책과장은 “지역의 우수 농특산물을 합리적인 가격에 구매할 수 있는 이번 행사에 시도민의 많은 관심과 참여를 바란다”고 말했다
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