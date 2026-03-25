주차중 가속페달 밟아…80대 몰던 차량 식당 돌진

  • 동아일보

  • 입력 2026년 3월 25일 20시 53분

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25일 경기 오산시 외삼미동에서 80대 운전자가 식당으로 돌진해 식당 외관이 파손됐다. (독자제공) 뉴시스.
25일 경기 오산시 외삼미동에서 80대 운전자가 식당으로 돌진해 식당 외관이 파손됐다. (독자제공) 뉴시스.
80대 운전자가 주차 중 식당으로 돌진하는 사고가 발생했다.

25일 오후 1시30분쯤 경기 오산시 외삼미동 한 식당으로 80대 운전자가 몰던 승용차가 돌진하는 사고가 났다.

이 사고로 식당 일부가 파손됐으나 부상자는 없었다.

A씨는 주차 과정에서 실수로 가속 페달을 밟은 것으로 전해졌다.

경찰은 운전 미숙에 의한 사고로 보고 자세한 경위를 조사 중이다.

#노인 운전#돌진사고#가속페달
김형민 기자 kalssam35@donga.com
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