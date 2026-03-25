청소년 유행 ‘코 흡입 에너지바’에서 폐 손상 성분 검출

최근 청소년들 사이에서 집중력 향상 효과가 있다고 알려져 유행 중인 ‘코 흡입 에너지바’ 일부 제품에서 폐 손상이나 알레르기를 유발할 수 있는 성분이 검출된 것으로 나타났다. 코 흡입 에너지바는 멘톨이나 오일 등을 기화시켜 코로 들이마시는 기기다.
25일 한국소비자원에 따르면 시중에 유통 중인 코 흡입 에너지바 10개 제품을 조사한 결과, 1개 제품에서 ‘비타민E 아세테이트’가 검출됐다. 이 성분은 흡입 시 폐 손상을 유발할 수 있어 보건복지부에서 액상형 담배에 임의로 넣지 않도록 권고한 물질이다.
알레르기 유발 성분에 대한 표시 의무를 지키지 않은 제품도 다수 적발됐다. 조사 대상 중 6개 제품은 ‘리날룰’, ‘리모넨’ 등 알레르기 유발성분이 기준치(0.001%)를 초과해 검출됐음에도 제품 포장에 이를 표시하지 않았다.
또 조사 대상 10개 제품 모두 ‘코막힘 방지·완화’ 등 의학적 효과를 강조하거나 객관적으로 확인되지 않은 효능을 광고하고 있었다. 아울러 품목명, 용도, 성분 등을 제대로 기재하지 않거나 사용상 주의 사항을 표시하지 않은 제품은 각각 9개였다.
한국소비자원은 10개 제품 사업자에게 판매 중단과 표시·광고 개선을 권고했다. 현재 5개 제품은 판매가 중단됐으며, 2개 제품은 표시 사항을 개선했다.
한국소비자원은 “사용 중 피부발진, 호흡곤란 등 신체에 이상이 생기는 경우에는 즉시 사용을 중단하고 전문의 등과 상담해야 한다”고 당부했다.
김다연 기자 damong@donga.com
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