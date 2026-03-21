‘굿즈’ 된 본보 ‘BTS 특별판’…“이건 평생 소장각”

  • 동아일보

  • 입력 2026년 3월 21일 13시 42분

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“처음 본 특별판” 저마다 ‘셀카 인증’
외국인도 신기해하며 줄 서서 받아가

21일 서울 종로구 동아미디어센터 앞에서 BTS 외국 팬들이 본보 BTS 특별판 신문을 들고 인증샷을 찍고 있다. 박형기 기자 oneshot@donga.com
21일 서울 종로구 동아미디어센터 앞에서 BTS 외국 팬들이 본보 BTS 특별판 신문을 들고 인증샷을 찍고 있다. 박형기 기자 oneshot@donga.com
“나중에 다시 읽어보면서 오늘의 기억을 떠올리려고요. 다른 굿즈와 함께 소중히 보관할 겁니다.”

방탄소년단(BTS) 광화문 공연을 약 9시간 30분 앞둔 21일 오전 10시 20분, 서울 종로구 동아미디어센터 앞은 ‘BTS 컴백 기념 동아일보 특별판’을 받으려는 글로벌 팬들로 인산인해를 이뤘다. 줄의 선두에서 기다리다 배포가 시작된 10시 30분부터 특별판을 받아 본 일본 팬 가나코 씨(47)는 특별판을 자랑스레 펼쳐 보이며 “오래오래 소장할 것”이라고 자랑스레 말했다.

멕시코에서 온 아나 레티시아 씨(28)가 동아일보 특별판을 들고 기뻐하고 있다. 이다겸 기자 gyeom@donga.com
멕시코에서 온 아나 레티시아 씨(28)가 동아일보 특별판을 들고 기뻐하고 있다. 이다겸 기자 gyeom@donga.com
이날 광화문 광장 인근에 모인 BTS 팬들은 ‘한정판 굿즈’의 원조 격인 신문 호외인 특별판을 받아보며 흥미로워하는 모습이었다. 한국인뿐 아니라 일본, 멕시코 등에서 온 글로벌 팬들은 BTS 광고가 송출되고 있는 국내 최대 규모의 미디어 사이니지 ‘룩스(LUUX)’ 앞에서 신문을 펼쳐 들고 환한 미소를 지은 채 기념사진을 찍었다. “특별판!”이라며 신문을 흔들어 보이거나 혹여나 수량이 다해 받지 못할까 급히 배포처로 뛰어가는 시민도 있었다.

일본에서 온 BTS 팬들이 동아일보 특별판을 펼쳐들고 BTS를 응원하고 있다. 이다겸 기자 gyeom@donga.com
일본에서 온 BTS 팬들이 동아일보 특별판을 펼쳐들고 BTS를 응원하고 있다. 이다겸 기자 gyeom@donga.com
보라색 옷을 입고 책가방에 열쇠고리 등 각종 굿즈를 달아 꾸민 야마모토 아사미 씨(40)는 새로 구매한 티셔츠와 동아일보 특별판을 품에 안은 채 공연장으로 향했고, 멕시코에서 BTS 공연을 보기 위해 14시간 넘게 비행해서 한국에 온 아나 레티시아 씨(28)는 특별판과 후드티를 보이며 만족스러운 표정을 지었다.

BTS 광화문 공연이 예정된 21일 오전 서울 종로구 동아미디어센터 앞에서 BTS 팬들이 동아일보 BTS 특별판 신문을 받아들고 있다. 박형기 기자 oneshot@donga.com
BTS 광화문 공연이 예정된 21일 오전 서울 종로구 동아미디어센터 앞에서 BTS 팬들이 동아일보 BTS 특별판 신문을 받아들고 있다. 박형기 기자 oneshot@donga.com
소셜미디어에서도 동아일보 특별판을 인증하는 글도 올라오고 있다. 팬끼리 ‘신문 배포 장소’를 공유하기도 한다. 한 외국인 팬은 특별판을 들고 지나가는 한국인 팬을 붙잡고 “어디에서 모으셨어요” 묻고, 한국인 팬은 특별판을 받을 수 있는 방법을 실시간으로 공유하기도 했다.

특별판을 든 채 광화문 인근을 지나던 한현희 씨(33)는 “특별판은 한정판이라 소장 가치가 있어 굿즈의 개념으로 모으고 있다”며 “소셜미디어에선 ‘BTS의 얼굴이 전면에 걸렸다’며 특별판을 찍은 게시 글이 잇따라 올라오고 있다”고 말했다.

BTS 광화문 공연이 예정된 21일 오전 서울 종로구 동아미디어센터 앞에서 BTS 팬들이 본보 특별판을 받기 위해 긴 줄을 서고 있다. 박형기 기자 oneshot@donga.com
BTS 광화문 공연이 예정된 21일 오전 서울 종로구 동아미디어센터 앞에서 BTS 팬들이 본보 특별판을 받기 위해 긴 줄을 서고 있다. 박형기 기자 oneshot@donga.com
전남혁 기자 forward@donga.com
이다겸 기자 gyeom@donga.com
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