뼈 건강 필수라던 칼슘·비타민D, 고령자 골절 예방 효과 미미[노화설계]

그 결과 칼슘 보충제(11개 시험·참가자 9067명), 비타민 D 보충제(36개 시험·9만2045명), 칼슘+비타민 D 병용(15개 시험·5만1126명) 모두 전체 골절 위험 감소에 거의 또는 전혀 효과가 없는 것으로 나타났다.
연구진에 따르면 칼슘과 비타민 D를 함께 사용한 경우 전체 골절 위험 감소 폭은 절대 위험 기준 약 1% 수준에 그쳤다. 절대 위험 감소 폭으로 보면 100명 중 1명 정도만 추가적인 골절 예방 효과가 나타난 셈이다. 연구진은 “통계적으로는 유의할 수 있지만 임상적으로 의미 있는 수준은 아니다”라고 설명했다. 또한 칼슘과 비타민 D 병용은 낙상 위험 감소에는 유의미한 효과를 보이지 않았다.
연구진은 이 결과에 대한 근거 확실성을 칼슘 보충제는 ‘중간 수준(moderate certainty)’, 비타민 D 단독과 병용은 ‘높은 수준(high certainty)’으로 평가됐다.
고관절·척추 골절 같은 특정 골절이나 낙상 예방에서도 칼슘·비타민 D 보충제의 효과는 거의 없거나 전혀 없는 것으로 분석됐다. 이 역시 대부분 중간~높은 수준의 근거에 기반했다.
다만 연구진은 일부 분석은 포함된 임상시험 수와 참가자 수가 적었기 때문에 신중한 해석이 필요하다고 설명했다.
연구진은 특히 “비타민 D 결핍 환자, 골절 병력이 있는 사람, 골다공증 치료제를 사용하는 사람, 요양시설 거주자 등 고위험군에 대해서는 근거가 충분하지 않다”고 지적하면서 “이런 집단에서는 환자에게 실제로 중요한 결과를 평가하는 더 엄격하고 대규모의 추가 임상시험이 필요하다”고 강조했다.
다만 연구진은 이번 결과가 비타민 D 결핍 환자나 골다공증 환자에게 의사가 처방하는 치료까지 불필요하다는 의미는 아니라고 설명했다.
논문과 함께 실린 ‘사설(editorial)’에서 저자들은 칼슘 보충제는 일부 해로울 가능성도 있고, 의료비 부담 역시 크다는 점을 언급하며, 명확한 근거가 나오기 전까지는 고위험군에게도 관행적으로 보충제를 권하는 것에는 신중해야 한다고 밝혔다.
대신 사설 저자들은 균형 운동(balance exercise), 근력 운동(resistance exercise), 낙상 위험 환경 평가, 교육 등을 결합한 접근은 낙상과 낙상 관련 손상 예방에 의미 있는 효과가 입증됐다고 설명했다. 즉, 단순히 보충제를 복용하는 것보다 균형 감각과 근력을 유지하고 낙상 위험 환경을 줄이는 실제 신체 기능 중심의 예방 전략에 더 많은 관심과 자원이 필요하다는 의미다.
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