‘봄’을 알리는 서울꿈새김판

  • 동아일보

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낮과 밤의 길이가 같아지는 춘분(春分)을 하루 앞둔 19일 서울 중구 서울도서관 외벽에 서울시 마스코트인 해치와 봄을 알리는 문구가 적힌 서울꿈새김판이 걸려 있다.

#춘분#서울꿈새김판#서울시#마스코트#해치
송은석 기자 silverstone@donga.com
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