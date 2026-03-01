본문으로 바로가기
오피니언
정치
경제
국제
사회
문화
연예
스포츠
헬스동아
트렌드뉴스
통합검색
마이페이지
전체메뉴 펼치기
사회
‘봄’을 알리는 서울꿈새김판
동아일보
입력
2026-03-20 04:30
2026년 3월 20일 04시 30분
송은석 기자
구독
코멘트
개
좋아요
개
코멘트
개
공유하기
공유하기
SNS
퍼가기
카카오톡으로 공유하기
페이스북으로 공유하기
트위터로 공유하기
URL 복사
<iframe src="https://www.donga.com/news/shareiframe?idx=article/all/20260320/133567679/2" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0" scrolling="no" allow="web-share" width="400" height="542"></iframe>
창 닫기
즐겨찾기
읽기모드
뉴스듣기
글자크기 설정
글자크기 설정
가
가
가
가
가
창 닫기
프린트
낮과 밤의 길이가 같아지는 춘분(春分)을 하루 앞둔 19일 서울 중구 서울도서관 외벽에 서울시 마스코트인 해치와 봄을 알리는 문구가 적힌 서울꿈새김판이 걸려 있다.
#춘분
#서울꿈새김판
#서울시
#마스코트
#해치
송은석 기자 silverstone@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
트렌드뉴스
많이 본
댓글 순
1
문애리 재산 84억… 아파트 2채에 상가도
2
트럼프, 日총리 면전서 “진주만 공격해서 기습 제일 잘 알아”
3
대통령 계엄권 제한 추진… 국힘 최소 10명 이탈해야 개헌 가능
4
국내 세번째 신종 토종 공룡 발견… 백악기에 살던 ‘둘리사우루스’
5
카타르 “韓 등 LNG 장기계약 최대 5년 불가항력 선언할수도”
6
버스기사 쓰러지자 핸들 잡은 승객…대형참사 막았다(영상)
7
대낮 하늘서 굉음…7t짜리 불덩어리가 떨어졌다
8
[단독]“기장 살해 前부기장, 메디컬 테스트 떨어져…비행 못하자 퇴사”
9
엄마와 함께온 아미 “공항부터 들떠”… 응원봉은 이미 동나
10
[오늘의 운세/3월 20일]
1
[송평인 칼럼]한 사람을 위한 사법 변경
2
주호영 “호남출신, 대구 만만히 봐” 이정현 “꿩-알 먹고 털도 탐내”
3
김어준 유튜브 나간 한준호, ‘거래설’-정청래 때렸다
4
가스전 폭격당한 이란, 카타르 ‘LNG 심장’ 보복 공격
5
주호영 “이정현, 지선 장애물…이진숙 전략공천? 대구시민 무시”
6
[사설]“우린 공소청장이라 부르면 돼”… 與 대표의 어깃장
7
李 “고용유연성, 노동자 일방적 희생 옳지 않아”
8
美, 하르그섬 지상군 투입? 해병대 2500명 탄 상륙함, 日서 중동 이동
9
“AI가 초급 개발자 대체 비상상황” 일자리 직격탄 맞은 청년들
10
김영환 삭발 “나를 컷오프할 수 있는 사람은 도민뿐”
트렌드뉴스
많이 본
댓글 순
1
문애리 재산 84억… 아파트 2채에 상가도
2
트럼프, 日총리 면전서 “진주만 공격해서 기습 제일 잘 알아”
3
대통령 계엄권 제한 추진… 국힘 최소 10명 이탈해야 개헌 가능
4
국내 세번째 신종 토종 공룡 발견… 백악기에 살던 ‘둘리사우루스’
5
카타르 “韓 등 LNG 장기계약 최대 5년 불가항력 선언할수도”
6
버스기사 쓰러지자 핸들 잡은 승객…대형참사 막았다(영상)
7
대낮 하늘서 굉음…7t짜리 불덩어리가 떨어졌다
8
[단독]“기장 살해 前부기장, 메디컬 테스트 떨어져…비행 못하자 퇴사”
9
엄마와 함께온 아미 “공항부터 들떠”… 응원봉은 이미 동나
10
[오늘의 운세/3월 20일]
1
[송평인 칼럼]한 사람을 위한 사법 변경
2
주호영 “호남출신, 대구 만만히 봐” 이정현 “꿩-알 먹고 털도 탐내”
3
김어준 유튜브 나간 한준호, ‘거래설’-정청래 때렸다
4
가스전 폭격당한 이란, 카타르 ‘LNG 심장’ 보복 공격
5
주호영 “이정현, 지선 장애물…이진숙 전략공천? 대구시민 무시”
6
[사설]“우린 공소청장이라 부르면 돼”… 與 대표의 어깃장
7
李 “고용유연성, 노동자 일방적 희생 옳지 않아”
8
美, 하르그섬 지상군 투입? 해병대 2500명 탄 상륙함, 日서 중동 이동
9
“AI가 초급 개발자 대체 비상상황” 일자리 직격탄 맞은 청년들
10
김영환 삭발 “나를 컷오프할 수 있는 사람은 도민뿐”
좋아요
0
개
슬퍼요
0
개
화나요
0
개
댓글
0
댓글을 입력해 주세요
등록
지금 뜨는 뉴스
[단독]“기장 살해 前부기장, 메디컬 테스트 떨어져… 비행 못하자 퇴사”
日 “美, 왜 전쟁 알리지 않았냐”…트럼프 “진주만 공습 때 미리 말 해줬냐”
LNG 비축 길어야 9일… 카타르 “韓과 계약 불가항력 선언할수도”
닫기
댓글
0
뒤로가기
댓글 0