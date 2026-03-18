순천완주고속도로 터널서 트럭이 탱크로리 추돌…1명 사망

  • 동아일보

  • 입력 2026년 3월 18일 13시 35분

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18일 오전 9시 34분경 전북 남원시 순천-완주고속도로 하행선 47㎞ 지점에서 탱크로리와 2.5톤(t) 트럭이 추돌했다. 전북소방본부 제공
18일 오전 9시 34분경 전북 남원시 순천-완주고속도로 하행선 47㎞ 지점에서 탱크로리와 2.5톤(t) 트럭이 추돌했다. 전북소방본부 제공
순천완주고속도로 터널 구간에서 2.5 t(톤) 트럭이 탱크로리 차량을 들이받아 1명이 사망했다.

소방 등에 따르면 18일 오전 9시 34분경 전북 남원시 순천완주고속도로 하행선 47㎞ 지점 천마터널 내부에서 트럭이 앞서가던 탱크로리를 추돌했다.

이 사고로 트럭 동승자인 30대 A 씨가 병원으로 옮겨졌지만 숨졌다. 트럭 운전자인 50대 B 씨는 경상을 입어 병원에서 치료받고 있다.

경찰과 소방 당국은 정확한 사고 경위를 조사 중이다.
#순천완주고속도로#터널#트럭#탱크로리
이혜원 기자 hyewon@donga.com
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