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사회
초미세먼지, 싹 씻어드립니다
동아일보
입력
2026-03-18 04:30
2026년 3월 18일 04시 30분
전영한 기자
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17일 서울시청 인근 세종대로에서 서울시 중구 소속 살수 차량이 도로에 물을 뿌리며 청소하고 있다. 서울시는 31일까지 시내 간선도로와 일반도로에서 겨울철 결빙 방지를 위해 뿌려 놓은 염화칼슘과 초미세먼지 등을 물청소로 씻어낼 계획이다.
#서울시청
#살수 차량
#도로 청소
#초미세먼지
#물청소
#중구
전영한 기자 scoopjyh@donga.com
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