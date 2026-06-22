근로자 16.5%, 월급 500만원 넘어…금융업 38%, 제조업 24%

지난해 10월 기준 월평균 500만 원 이상 버는 고소득 근로자의 규모와 비중이 역대 가장 많았다. 제조업과 금융업, 전문직 중심으로 고소득 근로자가 늘어 산업별 소득 격차도 커지고 있다.
22일 국가데이터처 국가통계포털에 따르면 지난해 10월 기준으로 조사한 2025년 하반기(7~12월) 지역별 고용조사에서 상여금을 포함한 세전 월평균 임금이 500만 원 이상인 근로자는 371만3000명으로 전년 대비 29만6000명(8.7%) 늘었다. 전체 임금근로자 가운데 월평균 임금이 500만 원 이상인 비중은 16.5%로 전년 대비 1.1%포인트 증가했다. 월평균 500만 원 이상 버는 임금근로자의 규모와 비중은 2013년 관련 통계 집계 이후 가장 컸다.
물가 상승으로 임금이 오르면서 월 500만 원 이상 버는 근로자는 갈수록 늘어나는 추세다. 하지만 산업별 증가 속도는 다르게 나타났다. 제조업에서 월 500만 원 이상 버는 사람은 94만8000명으로 24.0%를 차지했다. 금융·보험업(38.0%), 전문·과학 및 기술 서비스업(35.8%), 정보통신업 (34.9%)에서도 월 500만 원 이상 고소득자 비중이 높았다.
반면 보건업 및 사회복지 서비스업에서는 월 500만 원 이상 버는 근로자 비중은 5.3%에 그쳤다. 숙박 및 음식점업은 1.5%에 불과했다. 최근 반도체 중심의 대기업 성과급이 확산하면서 산업별 소득 격차가 더 커질 것이란 전망이 나온다.
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