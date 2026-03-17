보도 달리는 이륜차 잡는다… 전국 5곳서 시범 운영

  • 동아일보

글자크기 설정


16일 서울 영등포구 영등포시장 교차로에서 오토바이 한 대가 이륜차 보도 통행 단속 장비 옆 보도를 주행하고 있다. 경찰청은 이날부터 전국 5곳에서 번호판 인식으로 이동 동선을 추적해 보도 통행 위반 여부를 확인하는 단속 장비 시범 운영을 시작했다.

#이륜차#보도 통행#단속 장비#이동 동선#시범 운영
이한결 기자 always@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

트렌드뉴스

트렌드뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스