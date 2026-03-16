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사회
이천 온천 실내수영장에 20대 남성 빠져 숨져
동아일보
업데이트
2026-03-16 13:55
2026년 3월 16일 13시 55분
입력
2026-03-16 13:48
2026년 3월 16일 13시 48분
김예슬 기자
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뉴시스
경기 이천시 한 온천 실내수영장에서 20대 남성이 숨지는 사고가 발생했다.
16일 경찰 등에 따르면 전날 오후 6시 30분경 이천시 모가면 소재 온천 실내수영장에서 A 씨가 심정지에 빠졌다.
A 씨는 신고를 받고 출동한 119 구급대원의 심폐소생술(CPR)을 받으며 인근 병원으로 이송됐으나 끝내 숨졌다.
당시 A 씨는 풀장을 이용하다가 알 수 없는 이유로 익수 사고를 당한 것으로 파악됐다.
경찰은 A 씨 시신을 부검해 사인을 확인하는 한편, 폐쇄회로(CC)TV 영상 등을 토대로 정확한 사고 경위를 조사할 예정이다.
김예슬 기자 seul56@donga.com
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