“학교컴 왜 이리 느려졌지?” 범인은 유지보수 직원…‘부품 바꿔치기’

메모리 가격 상승을 노리고 학교 컴퓨터 부품을 빼돌린 뒤 저사양 제품으로 바꿔 끼운 전산장비 유지보수 업체 직원이 경찰에 고발됐다. 최근 메모리 가격 상승세를 이용해 부품을 빼돌리고 차익을 얻으려 한 것으로 조사됐다.
15일 인천시교육청은 전산 장비 유지보수 업체 소속이던 전 직원 A 씨를 특수절도 혐의로 경찰에 고발했다고 밝혔다.
교육청에 따르면 A 씨는 올해 초 인천 남동구와 부평구에 있는 학교 7곳을 돌며 컴퓨터 부품을 바꿔치기한 것으로 조사됐다. 메모리카드와 램(RAM·임시 저장 메모리) 등 일부 부품을 빼돌리고, 대신 더 저사양의 제품을 장착한 것으로 파악됐다.
현재까지 확인된 피해 규모는 컴퓨터 약 200여 대, 금액으로는 7000만 원 상당의 부품이다. A 씨는 최근 메모리 가격이 오른 상황을 이용해 부품을 빼돌린 뒤 차익을 얻으려 한 것으로 전해졌다.
이상 징후는 학교 교사들이 먼저 발견했다. 컴퓨터 성능이 갑자기 떨어지자 업체에 점검을 요청했고, 점검 과정에서 처음 납품됐던 것보다 낮은 사양의 부품이 장착돼 있는 사실이 확인됐다.
문제가 된 업체는 지난해 3월 다른 업체 3곳과 함께 시교육청과 통합 유지보수 계약을 맺고 장비 관리가 필요한 학교의 컴퓨터 유지보수 업무를 맡아왔다.
업체 측은 절도 정황이 드러나자 A 씨를 해고하고 피해 복구에 나선 상태다.
인천시교육청은 추가 피해 여부도 확인하기로 했다. 교육청 관계자는 “해당 업체가 포함된 컨소시엄이 유지보수를 맡고 있는 390여 개 학교를 대상으로 전수 조사를 진행할 예정”이라고 말했다.
김수연 기자 xunnio410@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0