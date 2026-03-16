산악인 엄홍길과 함께 해남 ‘달마고도’ 걸어요

‘달마고도’는 전남 해남군 달마산 자락에 조성된 17.74km의 둘레길이다. 천년고찰 미황사를 중심으로 이어지는 산책형 순환 트레킹 코스다. 중장비를 전혀 쓰지 않고 지게로 돌을 지어 나르며 사람의 손으로 옛길을 복원했다. 자연 풍경과 불교 문화, 역사적 의미가 어우러져 ‘남도의 대표 명상·치유 길’로 불린다.
달마고도 힐링 걷기 행사가 28∼29일 열린다. 28일에는 세계 최초로 8000m급 산악 16좌를 완등한 산악인 엄홍길 대장과 함께 걷는 특별한 시간이 마련된다. 코스 중간중간 대화의 시간을 운영해 명사의 경험담과 삶의 철학을 나누며 걷는 즐거움을 더한다. 코스마다 인증하는 스탬프투어에서는 참가자들이 완주 인증과 함께 소정의 기념품을 받고, 인생 네 컷 촬영을 통해 소중한 추억을 쌓을 수 있다. 전용 폴을 활용해 상·하체를 함께 사용하는 건강 걷기 운동인 노르딕워킹 체험도 달마고도 4코스에서 열린다. 삼나무 숲과 너덜을 지나며 올바른 걷기 방법과 운동 효과를 동시에 체험할 수 있다.
해남의 농수산물을 판매하는 달마장터도 운영해 행사장을 찾은 방문객들이 해남의 다양한 농수산물을 만나볼 수 있도록 했다.
해남군 관계자는 “한반도 첫봄의 시작을 달마고도 걷기 축제에서 만날 수 있다”며 “축제에서 봄의 활기를 찾고 해남의 맛과 멋도 마음껏 즐기길 바란다”고 말했다.
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