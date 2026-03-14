경북 성주서 규모 2.6 지진 발생…대구·경북 최대 진도 Ⅲ

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14일 오전 9시에 발생한 경북 성주군 지진 진앙도.(출처 : 기상청)
14일 오전 9시에 발생한 경북 성주군 지진 진앙도.(출처 : 기상청)
경북 성주에서 규모 2.6의 지진이 발생했다.

14일 기상청에 따르면 이날 오전 9시경 경북 성주 남남동쪽 13㎞ 내륙에서 규모 2.6의 지진이 발생했다. 진앙은 북위 35.82도, 동경 128.35도다.

진원의 깊이는 11㎞다.

경북과 대구의 최대 진도는 Ⅲ로 관측됐다. ‘실내, 특히 건물 위층에 있는 사람이 현저히 느끼며 정차한 차가 약간 흔들리는 정도’의 진동이 있었을 것으로 추정된다.

경남과 전북, 충북의 최대 진도는Ⅱ로 ‘조용한 상태이거나 건물 위층에 있는 소수의 사람만 느끼는 정도’의 진동이 있었을 것으로 보인다.

기상청은 “지진 발생 인근 지역은 지진동을 느낄 수 있다”며 “안전에 유의하기를 바란다”고 전했다.
김예슬 기자 seul56@donga.com
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