정성스레 봄을 옮겨 심어요

  • 동아일보

12일 서울 종로구 세종대로사거리에서 관계자가 형형색색의 봄꽃을 화단에 식재하고 있다.

#봄#봄꽃#화단
이한결 기자 always@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

트렌드뉴스

