[중부판/캠퍼스 소식]한국교통대 外

O…한국교통대(총장 윤승조)는 교육부가 주관하는 ‘첨단산업 인재양성 부트캠프(인공지능 분야)’ 사업에 선정됐다. 2030년까지 71억25000만 원을 지원받아 △산업 맞춤형 AI 실무교육 체계 구축 △기업 참여형 직무분석 및 교과목 공동 개발 △현장 중심 프로젝트·실습 강화 △산학 공동 운영 체계 확립 등을 추진할 계획이다. ‘첨단산업 인재양성 부트캠프’는 첨단산업 분야의 고급 기술 인력 수요에 대응하기 위해 대학이 산업 현장 중심의 집중형 교육과정을 운영하는 국가 전략 사업이다.
O…배재대(총장 김욱)는 학내 P-갤러리에서 ‘대전 원도심, 유학생 눈으로 바라보다’ 사진 전시회를 연다. 외국인 유학생들이 대전역 근처 원도심에 있는 목척교, 중앙시장, 지하상가 등을 탐방하며 촬영한 사진 30여 점이 전시된다. 원도심에서 사라져가거나 노후화가 진행되는 모습을 담았다. 전시는 평일 오전 10시부터 오후 4시까지 무료이며 13일까지다.
O…대전대(총장 남상호)는 한국대학교육협의회 부설 한국교양기초교육원이 공모한 ‘2026 교양교육 혁신모델 시범사업’ 과제 중 ‘자유학예교육형’ 운영 대학에 선정됐다. 이에 따라 3년간 총 3억3000만 원의 사업비를 지원받아 리버럴아츠 교양교육과정 전반에 대해 한국교양기초교육원의 컨설팅을 받아 개선하고 중핵 교과목 및 AI 융합 교과목 개발, 자유학예 융합전공 개설 등 교양교육 체제를 혁신할 계획이다.
O…충북보건과학대(총장 박용석)가 충북도가 추진하는 ‘2026년 외국인주민 소통공감 정책브릿지 공모사업’에 선정됐다. 이 사업은 외국인 주민의 생활 현장 목소리를 수렴해 정책 제안으로 연결하는 참여형 사업이다. 대학 측은 앞으로 외국인 유학생을 포함한 외국인 주민들이 참여하는 지역사회 이해 교육과 멘토링, 지역 축제 및 문화 행사 참여, 소그룹 커뮤니티 활동 등 다양한 교류 프로그램을 진행할 예정이다.
