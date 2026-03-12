“오일쇼크 대비, 복지예산 6조 조기 집행”

경남도 ‘민생 안정 특별기간’ 돌입
中企 육성자금 2800억 원 즉시 지원
농업용 면세유 300억 원 규모 할인
육상 운송업자에 경영자금 50억 원
물류비 3억 원 추경으로 긴급 편성
경남도가 중동 정세 변화로 인한 유가 폭등 등 경제 여파에 대비하기 위해 이달 10일부터 ‘민생 안정 특별기간’에 돌입했다. 이란 사태로 인한 에너지 가격 상승과 물가 상승에 초기 대응하면서 분야별 물가 안정을 위한 대책 마련에도 나선다.
도는 유가가 단기간 10∼20% 급등하자 가용한 행정·재정적 수단을 총동원해 도민 경제 타격을 최소화하겠다는 방침이다. 우선 당초 예산에 편성된 복지예산 6조112억 원을 앞당겨 신속 집행키로 했다. 유가 위기가 취약계층과 저소득층에 가장 먼저 영향을 끼칠 수 있다는 점에서다. 운송과 배달 업종 등 육상 운송 소상공인을 대상으로 긴급경영안정자금 50억 원도 이달 중 신속히 지원할 방침이다.
물류비 상승 등으로 어려움을 겪고 있는 중소 수출업체를 위한 지원도 강화한다. 호르무즈 해협 통과가 어려워져 물류 차질을 빚고 있는 업체를 위해 물류비 3억 원을 추경으로 긴급 편성할 방침이다. 한국무역협회 경남지역본부에 따르면 경남 기업 28개 사 이상의 제품을 실은 선박이 호르무즈해협을 지나지 못하거나, 도착지에 하역하지 못해 물류에 차질을 빚고 있는 것으로 파악됐다. 여기에 물류비 상승과 중장기적으로 바이어 단절 우려로 어려움도 가중되고 있다. 이에 대해 박완수 경남도지사는 10일 경남도청에서 브리핑을 열고 “중소기업 육성자금 2800억 원을 즉시 지원해 물류비는 물론 중소기업의 경영난을 덜겠다”고 강조했다.
시설원예 농가 등 농업 종사자의 부담을 덜어주기 위해 농협과 연계해 농업용 면세유 300억 원 규모의 할인도 긴급 지원할 계획이다. 피해가 발생한 농민과 어민에 대해서는 피해를 신속히 회복할 수 있도록 예비비를 집행해 지원한다는 방침이다.
공정한 시장 질서 확립을 위해 경남 지역 주유소 1008곳을 대상으로 가격표시제 준수 여부 등 불법 행위도 엄정 단속한다. 가격 담합과 매점매석, 불법 유통 행위에 관해서는 관계 법령에 따라 엄정하게 처리하는 한편 농·축·수산물과 서비스 요금에 대해서도 물가대책종합상황실을 중심으로 현장 점검을 강화할 계획이다. 이날 경남도는 경남 18개 시군과 농협, 농산식품유통공사 등 관계기관이 참석하는 ‘중동발 물가 충격 관계기관 회의’도 열어 민생 물가 안정 방안을 논의했다.
경남도는 정부와 국회에 △취약계층 에너지 지원 예산의 조기 집행 및 확대 △비료·사료 원료 국가 비축 강화 △소상공인·중소기업을 위한 정책금융 지원 확대를 건의했다. 박 지사는 “사태 장기화로 추가 지원이 필요하다고 판단되면 예비비 100억 원을 추가 투입하는 등 상황을 면밀히 점검해 대응할 것”이라며 “현장의 목소리가 정책에 즉각 반영되도록 경남도 공직자 모두 발로 뛰겠다”고 강조했다.
