통영시, ‘클리퍼 세계일주 요트대회’ 기항 행사 포트 위크(PORT WEEK) 개최

경남 통영시(시장 천영기)는 ‘2025-26 클리퍼 세계일주 요트대회(Clipper Round the World Yacht Race)’ 통영 기항지 행사 ‘포트 위크(PORT WEEK)’를 오는 16일부터 22일까지 통영시 도남관광지 일원에서 개최한다고 밝혔다.
이번 행사는 해양수산부와 경상남도가 공동 주최하고, 경상남도요트협회와 클리퍼 벤처스(Clipper Ventures)가 공동 주관한다.
이번 통영 기항에는 10척의 레이스 요트와 26개국에서 모인 약 200여 명의 선수단이 참여해 통영의 바다를 무대로 세계적인 해양 스포츠 축제의 장을 펼칠 예정이다. 선수단은 통영에 머무는 동안 다양한 교류 프로그램과 시민 참여 행사에 함께하며 글로벌 해양 문화의 매력을 선보이게 된다.
‘포트 위크’ 기간 동안 선수단과 시민, 관광객이 함께하는 다양한 프로그램도 마련된다. 오는 19일에는 클리퍼 레이스 시상식과 함께 ‘국제해양레저포럼 by Clipper Connect’이 열려 해양 레저 산업의 발전 방향과 글로벌 협력 방안을 논의하는 자리가 마련될 예정이다.
또 해외 선수단을 대상으로 통영의 자연과 문화를 체험하는 한국문화투어 프로그램도 진행된다. 선수단은 통영의 대표적인 섬인 용호도를 방문해 해양 환경 보호 활동인 플로깅(plogging) 활동과 지역 명소인 고양이학교 방문 등의 프로그램에 참여할 예정이다. 선수들과 함께 한산도 제승당을 찾아 안전한 항해와 무사 완주를 기원하는 시간도 마련돼 통영의 역사와 해양 정신을 직접 체험하는 뜻깊은 일정이 될 전망이다.
오는 20일부터 22일까지는 통영의 바다와 미식을 함께 즐길 수 있는 ‘포트 테이블(PORT TABLE)’ 프로그램이 운영된다. 포트 테이블은 ‘맛보고(Taste) · 경험하고(Experience) · 발견하라(Discover)’를 주제로, 통영의 로컬 식재료와 글로벌 음식, 해양 문화를 함께 경험할 수 있도록 기획된 복합 프로그램이다.
‘맛보다(Taste)’ 섹션에서는 셰프 강레오와 함께 개발한 통영 굴 요리 브랜드를 비롯해 지역 식재료를 활용한 다양한 로컬 F&B 브랜드와 글로벌 음식 부스가 참여해 바다를 배경으로 한 특별한 미식 경험을 선사한다.
‘경험하고(Experience)’ 섹션에서는 주한영국대사관이 참여하는 영국 해양레저 산업 쇼케이스, 영국 티타임 프로그램을 비롯해 통영시와 통영문화재단이 함께하는 한국 문화 체험 프로그램 등이 운영된다. 이와 함께 행사장 내 길이 20m 대형 수조에서는 무동력 무선조종 요트 체험이 무료로 진행되며, 실제 클리퍼 레이스에 참가하는 경기정을 가까이에서 관람할 수 있는 ‘경기정 오픈 투어’ 프로그램도 마련된다.
‘발견하라(Discover)’ 섹션에서는 클리퍼 레이스의 역사와 정신을 만나는 특별한 프로그램이 준비된다. 클리퍼 레이스 팬존(Fan Zone)에서는 세계일주 요트 대회의 역사와 레이스 현장을 담은 기획 전시가 마련되며, 라이브 토크쇼에서는 클리퍼 요트 대회의 창시자인 로빈 녹스-존스턴 경(Sir Robin Knox-Johnston)과 ‘팀 통영’ 선수들을 직접 만나 도전과 항해의 이야기를 나누는 시간이 예정되어 있다.
이와함께 행사 기간 동안 메인무대에서는 2026 통영국제음악제와 함께하는 프린지 공연이 매일 펼쳐진다. 특히 오는 21일(토) 저녁 통영국제음악당에서는 클리퍼 레이스의 통영 기항을 축하하는 2026 대한민국 문화도시 뮤직웨이브 기획공연 ‘더재즈앰버서더스오케스트라 with 말로’가 열리며, 이어 같은 날 오후 8시 30분 ‘세계로 향하는 빛나는 통영’을 주제로 축하 불꽃쇼가 펼쳐진다.
행사의 마지막 날인 22일(일) 오전 10시, 클리퍼 레이스의 가장 긴 구간인 경남-시애틀 항해가 시작된다. 시민과 방문객, 선수단이 함께하는 공식 출항식 무대를 시작으로 모든 요트가 돛을 펼치고 항해를 시작하는 ‘퍼레이드 오브 세일(Parade of Sail)’이 진행된다. 약 30m 높이의 대형 레이스 요트 10척이 돛을 펼치고 통영 앞바다를 가로지르는 장면은 장관을 이루며, 항구 도시 통영에서만 만날 수 있는 특별한 해양 풍경을 선사할 것으로 기대된다.
통영시 관계자는 “세계적인 요트 대회‘2025-26 클리퍼 세계일주 요트대회(Clipper Round the World Yacht Race)’를 통해 통영이 글로벌 해양 관광 도시로 도약하는 중요한 계기가 될 것”이라며 “포트 위크를 통해 시민과 관광객, 세계 각국의 선수단이 함께 어우러지는 특별한 해양 축제가 되길 기대한다”고 말했다.
