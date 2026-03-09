“서울 공공의료 강화 위해 민관 연계-AI 도입해야”

한국 인구 5분의 1이 거주하는 서울의 공공보건 의료체계를 강화하기 위해 서울의료원 등 공공과 민간병원을 유기적으로 연계하고, 인공지능(AI)을 통해 의료 자원과 건강 정보를 통합 관리해야 한다는 제언이 나왔다.
서울특별시의회 보건복지위원회는 5일 서울시청에서 ‘서울시 공공보건의료체계 혁신을 위한 정책토론회’를 열고 서울시의 지역의료·필수의료·돌봄·AI 혁신과 관련해 논의했다고 9일 밝혔다. 토론회는 방병주 서울시 공공보건의료지원단장이 좌장을 맞고, 문진수 서울대병원 공공부원장, 옥민수 울산대 의대 예방의학교실 교수, 윤주영 서울대 간호대 교수, 박상민 서울대 의대 가정의학과 교수 등이 참여했다.
이날 토론회에서는 서울의료원과 보건소 등 공공 의료자원과 민간 병원을 유기적으로 연계해 지역완결형 의료체계를 구축해야 한다는 의견이 나온다. 문 부원장은 “민간과 공공이 협력할 수 있도록 공공정책 수가 등 인센티브가 필요하다”며 “각자도생의 의료 지불시스템에 젖어 있는 모든 기관이 협력해야만 상급종합병원으로의 쏠림, 권역 간 의료 인프라 격차가 해소될 것”이라고 했다.
옥 교수도 “지역거점 공공병원은 이러한 지역·필수·공공의료 강화의 핵심 기반”이라며 “권역심뇌혈관센터 네트워크 지원사업처럼 네트워크를 구축할 수 있는 별도 수가 사업을 도입하는 방법도 있을 것”이라고 말했다.
27일 의료·요양 통합돌봄 전국 시행을 앞두고 보건소 등 공공의료 기관이 직접 재택의료를 지원하기보다 재택의료센터에 참여하는 민간 의료기관을 발굴하고 연계하는 역할을 해야 한다는 지적도 나온다. 윤 교수는 “재택의료센터 등 다각화된 방문 의료서비스를 제공할 수 있는 모형에 대해 서울시가 특화 사업 등을 마련하는 데에 보건소가 주도적으로 참여해야 한다”고 했다.
이와 함께 2017년 설립됐다 2024년 폐지된 서울시 공공의료재단을 다시 설립해 공공과 민간을 연계하는 역할을 맡겨야 한다는 주장도 제기됐다. 현재는 서울시의료원 산하 서울시 공공보건의료지원단이 서울시 내 12개 시립병원과 25개 자치구 보건소를 총괄하고 있다. 이영문 전 국립정신건강센터장은 “서울의료원 산하 지원단 형태로는 공공 의료자원을 총괄하는 데 한계가 있다”며 “재정과 인사의 독립성을 보장하는 것이 필요하다”고 했다.
AI 기반 의료 생태계를 구축해 의료, 복지 서비스가 단절돼 생기는 비효율을 해결하자는 제안도 나왔다. 박 교수는 “의료 정보는 병원 단위 개별 폐쇄망으로 저장되고, 건강보험과 함께 지자체에서 제공하는 서비스도 다 분절돼 있어 대상자에게 서비스를 선제적으로 제공하는 데 어려움이 있다”며 “의료원을 포함한 국공립 의료기관부터 AI를 통해 정보를 연결해야 한다”고 제언했다.
댓글 0