노란 봄 위에 하얀 겨울

  • 동아일보

글자크기 설정



전국 대부분 지역의 아침 기온이 영하권에 머물며 꽃샘추위가 찾아온 8일 전남 구례군 지리산 산수유마을에서 관광객들이 만개한 산수유를 보며 봄날을 즐기고 있다. 기상청은 당분간 아침 기온이 영하로 내려가는 등 기온이 평년보다 비슷하거나 조금 낮을 것이라고 예보했다.

#봄#꽃샘추위#아침기온#기상청
구례=박영철 기자 skyblue@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

트렌드뉴스

트렌드뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스