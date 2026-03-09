속리산에 동남아식 숙박촌 조성… 가족 관광 활성화

보은군, 8동 10실 규모로 운영
충북 보은군이 국립공원 속리산 관광 활성화를 위해 가족 단위 숙박 체류시설과 어린이 레포츠 시설을 속속 조성하고 있다.
‘유아숲체험원’은 7월 개장 예정
8일 군에 따르면 속리산면 중판리에 동남아시아를 느낄 수 있는 숙박시설인 ‘다문화마을’이 3일부터 운영을 시작했다. 충북도 균형발전사업의 하나로 조성된 이곳은 숙박동 8동 10실과 관리사무소, 야외 화장실 등을 갖췄다. 숙박동은 인도네시아·필리핀·베트남·태국·캄보디아 등 동남아시아 국가의 건축적 특색과 분위기를 담아 건축됐다. 객실마다 2∼4명이 이용할 수 있고, 내부에는 취사와 숙박에 필요한 기본 집기와 편의시설을 갖췄다.
또 야외에는 고기를 구워 먹을 수 있는 바비큐 공간을 조성해 가족 단위와 소규모 방문객이 편안하게 머물 수 있도록 했다고 군은 설명했다. 입실은 오후 3시부터 오후 10시까지이며, 퇴실은 다음 날 오전 11시까지다. 예약은 다문화마을 공식 누리집을 통해 온라인으로 선착순 접수한다.
군은 다문화마을이 숲에 둘러싸인 자연 친화 독립형 동 구조로 설계돼 조용하고 여유로운 휴식을 즐길 수 있어 국립공원 속리산을 찾는 방문객들에게 색다른 숙박 경험을 제공할 것으로 기대하고 있다. 조병철 속리산휴양사업소장은 “다문화마을은 자연 속에서 편안한 휴식과 색다른 분위기를 함께 경험할 수 있는 공간”이라며 “지속적인 시설 관리와 서비스 개선을 통해 방문객 만족도를 높이고 속리산 관광 활성화에 기여하겠다”고 말했다.
군은 이와 함께 ‘속리산 유아숲체험원’ 조성 사업도 본격 추진한다.
속리산면 속리산로 600 일원에 조성되는 유아숲체험원은 속리산테마파크 내 산림교육 및 산림체험 활성화를 위한 시설이다. 이달 중 착공해 5월 말 준공한 뒤 시설 점검과 등록 절차를 거쳐 7월 개장할 예정이다.
이곳에는 조합놀이대, 줄 암벽등반, 인디언집, 나무다리, 숲속 포토존, 곤충관찰대 등 숲과 어우러진 체험시설이 들어선다. 또 키즈레포츠체험장을 대피공간으로 활용하고, 인근 소나무미디어숲 화장실을 연계 이용해 안전성과 편의성을 높일 계획이다. 군은 이 곳에 유아숲지도사를 배치해 체계적인 산림교육 프로그램을 운영할 계획이다. 또 스카이바이크·스카이트레일 등 기존 속리산테마파크 시설과 연계해 가족 단위 방문객이 함께 즐길 수 있는 체류형 산림체험 공간으로 만들 방침이다.
조 소장은 “유아숲체험원은 아이들이 속리산의 자연을 오감으로 체험하며 배우는 공간이 될 것”이라고 말했다.
장기우 기자 straw825@donga.com
