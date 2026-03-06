서울시복지재단-KMI한국의학연구소, 취약계층 180명에 무료검진

청년 130명, 장애인 50명 대상
서울시복지재단이 KMI한국의학연구소와 함께 취약 계층 180명에게 무료 건강 검진을 제공한다고 6일 밝혔다. 재단과 연구소는 서울시 ‘희망두배 청년통장’ 참가자 130명과 ‘장애인 자립생활주택’ 입주 장애인 50명 등 모두 180명을 대상으로 이번 사업을 지원한다.
국가건강검진 항목 이외에 추가 비용이 드는 항목(14~17종) 검진이 무료로 제공될 계획이다. 6월까지 서울 광화문, 여의도, 강남에 있는 KMI 서울센터 총 3개소에서 진행된다.
서울시복지재단과 KMI는 취약 계층 건강 증진을 위해 2016년부터 11년간 취약 계층 총 1340명에게 7억9800만 원 상당의 건강검진 서비스를 제공해 왔다.
김순이 KMI한국의학연구소 회장은 “청년과 장애인이 시간적 여유가 없다거나 경제적 부담을 이유로 몸과 마음 건강을 놓치는 일이 없도록 꼼꼼한 검진을 제공하겠다”고 말했다. 정은정 서울시복지재단 금융복지센터장은 “앞으로도 취약 계층의 삶을 돌보는 다양한 자원을 발굴해 지원하겠다”고 밝혔다.
한재희 기자 hee@donga.com
