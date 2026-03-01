본문으로 바로가기
사회
창덕궁 인정전, 29일까지 특별 개방
동아일보
입력
2026-03-05 04:30
2026년 3월 5일 04시 30분
김재명 기자
4일 서울 창덕궁의 중심 전각이자 과거 왕의 즉위식이 열리던 인정전 내부를 관람객들이 둘러보고 있다. 국가유산청은 이날부터 29일까지 특별 관람 프로그램을 운영해, 평소 가까이서 볼 수 없는 인정전 내부를 매주 수요일부터 일요일까지 일반에 공개한다.
#창덕궁
#인정전
#특별 개방
#국가유산청
김재명 기자 base@donga.com
