창덕궁 인정전, 29일까지 특별 개방

4일 서울 창덕궁의 중심 전각이자 과거 왕의 즉위식이 열리던 인정전 내부를 관람객들이 둘러보고 있다. 국가유산청은 이날부터 29일까지 특별 관람 프로그램을 운영해, 평소 가까이서 볼 수 없는 인정전 내부를 매주 수요일부터 일요일까지 일반에 공개한다.

