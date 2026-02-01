서울 북창동 식당서 화재… 인명 피해는 없어

26일 오후 서울 중구 북창동의 한 식당에서 불이 나 소방대원들이 진화 작업을 벌이고 있다. 인명 피해는 발생하지 않았지만, 시민들이 대피하는 등 혼란이 빚어졌다. 소방당국에 따르면 이 건물은 1935년 사용 승인된 노후 목조 건물로 화재 현장은 2024년 차량이 인도로 돌진해 사망 사고가 발생했던 시청역 참사 사고 지점과 가까운 곳이다.

