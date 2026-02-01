부산항 ‘24시 크루즈 터미널’ 첫 운영

하루 이상 정박하는 ‘레가타호’ 입항
관광객 편의 위해 운영 시간 늘려
야간 관광-체류형 일정 운영 가능
부산시, 선사 맞춤형 마케팅 추진
부산항이 관광객 편의를 위해 전국 항만 가운데 처음으로 24시간 크루즈 터미널 운영을 시작했다.
부산시는 올해 첫 오버나잇(Overnight) 크루즈선인 레가타호 입항에 맞춰 ‘24시간 크루즈 터미널’ 운영을 개시했다고 24일 밝혔다. 오버나잇 크루즈는 항구에 하루 이상 정박하는 형태의 크루즈다.
레가타호는 정원 650명 규모의 선박으로 한국·일본·중국을 잇는 15일 일정으로 운항 중이다. 지난 23일 오전 7시 부산항에 입항해 하루 동안 정박한 뒤, 24일 오전 10시 일본 가나자와로 출항했다.
그동안 국내 항만은 터미널 운영 시간 제약으로 크루즈 승객들이 대체로 밤 10시 전까지 선박으로 복귀해야 했다. 이 때문에 야간 관광이나 체류형 일정 편성이 쉽지 않다는 지적이 이어져 왔다. 시 관계자는 “싱가포르, 홍콩 등 아시아 주요 크루즈 항만은 선사 요청이 있을 경우 24시간 터미널 운영을 지원하는 체계를 이미 갖추고 있지만, 국내 항만은 운영 시간 제약이 분명해 선사 입장에서 체류형 일정 구성에 어려움이 있었다”고 말했다.
부산시는 24시간 터미널 운영을 위해 부산항만공사와 해양수산부, 부산본부세관, 부산출입국·외국인청, 국립부산검역소 등 관계기관과 사전 협의를 거쳐 야간 공조 체계를 구축했다.
이에 따라 크루즈 관광 프로그램도 기존의 당일 관광 중심에서 체류형으로 확대된다. 주간에는 해동용궁사, 동백섬 누리마루, 자갈치시장, 범어사, 경주 등 기존 인기 관광 코스를 운영하고, 야간에는 황령산 일대 야경 관광 콘텐츠를 연계해 ‘부산의 밤’을 체험할 수 있도록 구성할 예정이다.
크루즈 관광 수요는 증가세를 보이고 있다. 부산항만공사에 따르면 올해 부산항에 입항하는 크루즈 관광객은 약 90만 명 규모로 전망된다. 특히 일본 기항이 어려워진 일부 중국 선사들이 부산을 대체 기항지로 선택할 가능성도 제기된다.
이에 따라 부산시는 선사 맞춤형 마케팅, 관광 편의 개선, 콘텐츠 보완, 재방문 유도 등을 중심으로 기항지 관광 활성화 전략을 추진한다는 계획이다. 미식 관광과 전통시장, 사찰 체험, 지역 축제 연계 프로그램을 확대하고, 환송 공연과 포토존, 기념품 팝업존 등을 운영해 체류형 관광 경험을 늘린다는 구상이다.
박형준 부산시장은 전국 항만 가운데 처음으로 24시간 크루즈 터미널 운영을 시작한 점을 언급하며, 부산항의 크루즈 기능 강화를 위한 계기가 될 것이라고 말했다.
다만 급증하는 크루즈 수요를 감당하기 위한 인력과 운영 여건 보강은 과제로 지적된다. 부산항만공사는 현재 제주 출발 관광객에 대한 입국심사 면제와 선상 출입국 심사 등으로 대응하고 있지만, 장기적으로는 한계가 있다고 보고 정부에 세관·출입국·검역(CIQ) 인력 증원을 건의한 상태다. 송상근 부산항만공사 사장은 “시설 확충뿐 아니라 선사 수요에 유연하게 대응할 수 있는 운영 체계가 필요하다”고 말했다.
댓글 0