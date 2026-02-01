뿌연 서울 도심… 오늘까지 전국 황사 영향

  • 동아일보

고비사막과 내몽골 고원에서 발생한 황사가 한반도를 덮친 22일 서울 종로구에서 바라본 도심이 뿌옇게 보이고 있다. 이날 수도권과 강원·충청 등에서 황사 위기경보 ‘주의’ 단계가 발령됐다가 대부분 해제됐다. 이번 황사는 북서풍을 타고 남동진하면서 23일까지 전국에 영향을 줄 것으로 보인다.

#고비사막#내몽골고원#황사
이한결 기자 always@donga.com
트렌드뉴스

