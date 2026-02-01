40∼64세 서울시민 누구나 취업연계 지원

50플러스재단 ‘중장년 취업사관학교’
취업 준비부터 직장 적응까지 도와
AI 기반 플랫폼으로 훈련-매칭 연계
40세부터 64세까지 서울 거주 중장년 층의 취업 준비부터 직장 적응까지 돕는 통합 취업 플랫폼 ‘중장년 취업사관학교’가 출범한다.
22일 서울시50플러스재단에 따르면 서울시는 그동안 개별 운영하던 중장년 취업 지원 사업을 하나의 데이터 기반 통합 시스템으로 묶어 시스템으로 묶어 인재 등록부터 경력 진단, 상담, 직업훈련, 기업 매칭, 사후관리까지 단계별로 연계한다. 재단이 지난해 9월 진행한 중장년 일자리 수요 조사에 따르면 서울 거주 40∼64세 중장년 응답자의 53.7%는 5년 내 이직·전직·재취업을 준비하거나 계획 중인 것으로 나타났다. ‘기회가 되면 일 전환을 시도하겠다’는 응답까지 포함하면 비율은 82.6%에 이른다. 서울 중장년 10명 중 8명 이상이 5년 내 일자리 전환을 고민하는 셈이다.
해당 조사에서 중장년은 필요한 지원으로 디지털 역량(56.3%), 직업훈련(54.8%)을 꼽았다. 기업 역시 문제 해결(41.7%), 소통(32.3%) 등 현장 적응 역량을 핵심으로 봤다. 특히 부양·주거·교육 부담이 집중된 40·50대는 단기 일자리보다 실전형 교육과 민간 일자리 연계를 선호하는 경향이 뚜렷했다.
이러한 수요를 반영해 서울시는 취업 전 과정을 지원하는 중장년 전용 체계 구축에 나선다. 앞서 서울시는 2022년부터 ‘서울런4050’ 정책으로 중장년 일자리 정책을 확대해 왔다. 그 결과 일자리 사업 참여 규모는 2022년 3990명에서 2025년 3만5868명으로 3년 새 8배 이상으로 늘었다. 취업자 수도 2023년 920명에서 2025년 3824명으로 4배 이상으로 증가했다.
중장년 취업사관학교는 서부·중부·남부·북부·동부 등 5개 캠퍼스를 거점으로 운영될 예정이다. 서울시는 2028년까지 자치구 50플러스센터와 기술교육원 등을 포함해 총 16곳으로 확대할 방침이다. 이를 통해 재직 40·50대의 직무 전환은 물론 은퇴한 60대들의 재취업까지 상담·훈련·매칭이 한 번에 이뤄지는 생활권 취업 인프라를 구축한다는 목표다. 이를 위해 서울시는 중장년 전용 일자리 관련 홈페이지 ‘일자리몽땅’을 통해 인재 등록, 경력 진단, 훈련, 매칭, 사후관리까지 통합 관리한다. 또 인공지능(AI) 추천 시스템을 도입해 참여자의 경력과 희망 조건, 준비 수준을 분석해 적합한 일자리를 제안한다.
사업 참여자는 단계별 취업 훈련을 받을 수 있다. 의사소통 능력·조직 적응력·실천 의지 등을 점검하는 ‘기초교육’을 의무 이수하고, 전문 상담가로부터 1:1 상담과 경력 진단을 받는다. 이후 준비 수준에 따라 탐색반·속성반·정규반으로 나뉘어 실전형 취업 훈련이 진행된다. 올해는 총 120개 과정, 약 3000명 규모로 운영되며 전 과정은 무료다.
중장년취업사관학교는 40∼64세 서울시민으로 취업 의지가 있는 누구나 참여할 수 있다. 인재 등록 후 1:1 상담을 통해 개인 맞춤형 안내를 받을 수 있으며, 신청 및 모집 관련 세부 사항은 일자리몽땅 홈페이지에서 확인하면 된다. 권역별 50플러스 캠퍼스 상담센터에서 전화 상담도 가능하다.
