작년 오간 항공기 100만대 첫 돌파… 코로나 전보다 20%↑

2025년 한 해 동안 대한민국 상공을 오간 국내외 항공기가 사상 처음으로 100만 대를 돌파한 것으로 나타났다.
국토교통부는 19일 2025년 항공교통량이 101만3830대로 전년(95만1934대)보다 6.8% 증가한 것으로 집계됐다고 밝혔다. 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 이전 최고치였던 2019년(84만2041대) 대비 20% 넘게 늘어났다. 하루 평균으로는 항공기 2778대가 오갔다.
주요 요인은 국제선 교통량 증가였다. 국제선 항공교통량은 하루 평균 2160대로 전년(1974대) 대비 9.4% 증가했다. 진출입 지점별로는 동남아·남중국 노선이 전체 국제선의 52.3%로 과반을 차지했다. 이어 미주·일본·대양주(28.3%), 중국·유럽(19.2%), 기타(0.3%) 순이었다.
대한민국 영공을 지나가기만 하는 국제 통과 비행은 하루 평균 622대로 전년 대비 21.0% 증가했다. 반면 국내선 항공교통량은 하루 평균 617대로 전년 대비 1.6% 감소했다. 국토부 측은 “우리나라가 동북아 핵심 항공 허브로서 차지하는 전략적 중요성이 강화되며 통과 비행이 늘었다”며 “국내선 교통량은 해외여행 수요 증가로 완만한 조정 국면에 들어선 것”이라고 설명했다.
공항별 교통량은 인천공항이 하루 평균 1193대로 가장 많았다. 이어 제주공항(487대), 김포공항(390대), 김해공항(300대) 순이었다. 가장 교통량이 적은 곳은 여수공항으로 하루 평균 39대가 오갔다. 지난해 월별로는 여름 휴가철인 8월에 9만237대가 오가 가장 많았다. 가장 적은 달은 2월로 7만4586대가 오갔다.
