귀갓길 남성 찌르고 차까지 훔쳐 도주…30대女 체포

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사회
귀갓길 남성 찌르고 차까지 훔쳐 도주…30대女 체포
동아일보
업데이트
2026-05-01 13:23
2026년 5월 1일 13시 23분
입력
2026-05-01 13:21
2026년 5월 1일 13시 21분
정봉오 기자
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뉴시스
서울 서초구에서 남성에게 흉기를 휘두르고 도주한 혐의를 받는 30대 여성이 경찰에 붙잡혔다.
경찰은 지난달 30일 살인 미수 혐의로 30대 여성을 붙잡아 조사하고 있다. 이 여성은 같은 날 오전 1시경 서울 서초구의 한 오피스텔에 귀가하던 남성에게 수차례 흉기를 휘두른 뒤 남성의 차량을 타고 도주한 혐의를 받고 있다.
여성은 남성의 차량을 타고 이동하다가 이날 오전 1시 50분경 접촉 사고를 낸 것으로 전해졌다. 출동한 경찰이 차량에서 혈흔을 발견하고 여성을 추궁해 체포한 것으로 전해졌다.
남성은 병원에서 치료를 받다가 퇴원한 것으로 알려졌다.
경찰은 여성을 상대로 조사해 범행 동기와 자세한 경위 등을 파악할 계획이다.
#흉기
#도주
#살인미수
정봉오 기자 bong087@donga.com
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